بيريتيني يجتاز «المارثون» في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (أ ف ب)

حجز الإيطالي ماتيو بيريتيني، بطاقته إلى ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في مباراة ماراثونية 3-6,7-6,6-3,4-6، و6-2.

وسيلاقي بيريتيني في الدور المقبل، المصنف سابعاً كاسبر رود الذي بات أول نرويجي في التاريخ يبلغ ربع النهائي في فلاشينج ميدوز، إثر فوزه على الفرنسي كورانتان موتيه 6-1,6-2,6-7، و6-2.

وواصل الإيطالي المصنف 14 عالمياً، والبالغ 26 عاماً سلسلة نتائجه المميزة في البطولة، بعدما أقصى في الدور السابق البريطاني أندي موراي.

ورغم غيابه عن بطولتي رولان جاروس «فرنسا المفتوحة»، وويمبلدون هذا العام بسبب الإصابة والمرض، قدّم اللاعب الإيطالي أداءً جيداً في البطولات الأربع الكبرى التي سبقتهما.

فقد وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق العام الحالي، وربع نهائي فلاشينج ميدوز العام الماضي.

وكان بيريتيني وصيف بطل ويمبلدون عام 2021، والذي جاء بعد وقت قصير من وصوله إلى الدور ربع النهائي في فرنسا المفتوحة.

من جهته، بلغ رود هذا الدور في فلاشينج ميدوز للمرة الأولى، وثالث ربع نهائي جراند سلام له في العام 2022.

ورود الذي يعدّ خبيراً في الملاعب الترابية، كان وصل إلى نهائي رولان جاروس هذا العام وخسر أمام الإسباني رافايل نادال.

لدى السيدات، بلغت الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 17 عالمياً الدور ربع النهائي في نيويورك للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها على الأميركية أليسون ريسك «29» بنتيجة 6-4,6-1.

وسبق لجارسيا أن بلغت هذا الدور في بطولة كبرى مرة واحدة، في رولان جاروس 2017.

وتقدم ابنة الـ28 عاماً مستويات مميزة مؤخراً ووصلت إلى نيويورك، بعد تحقيقها لقب دورة سينسيناتي للألف، ولم تخسر في مبارياتها الـ12 الأخيرة.

وسبق للفرنسية أن خسرت مواجهاتها الثلاث جميعها سابقاً أمام الأميركية، قالت بعد الفوز: أليسون لاعبة قوية جداً، هي مقاتلة وتتحرك جيداً، ولكن كنت جاهزة ذلك.