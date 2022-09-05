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«الجودو للناشئين» يغادر إلى تونس

«الجودو للناشئين» يغادر إلى تونس
5 سبتمبر 2022 12:00

أبوظبي (الاتحاد)

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تغادر بعثة منتخب الجودو للناشئين إلى تونس غداً «الثلاثاء»، للمشاركة في البطولة العربية للأندية البطلة، والبطولة العربية للناشئين والناشئات والأشبال والبراعم التي يستضيفهما الاتحاد التونسي بقاعة رادس من 6 إلى 12 سبتمبر الحالي، وسط مشاركة كبيرة، بإشراف الاتحاد العربي.
ويرأس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد المصارعة والجودو، وتضم الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمدرب الياباني كوكي، و4 لاعبين، هم حميد الشامسي «اتحاد كلباء» المشارك في وزن تحت 50 كجم، ويزن مرشد «الفجيرة للفنون القتالية»، في وزن تحت 55 كجم، ومحمد عبدالله الشعالي «النصر»، في وزن تحت 66 كجم، وحمد الهاشمي «خورفكان» في وزن تحت 81 كجم، وغادرت بعثة نادي الشارقة البلاد للمشاركة في البطولة على مستوى بطولة الأندية الأبطال.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على مخاطبة البعثة قبل مغادرتها، بهدف المشاركة الإيجابية، والمساهمة في إنجاح البطولة، والمحافظة على السمعة الطيبة التي حققتها منتخبات وفرق المراحل العمرية الإماراتية مؤخراً على مستوى البطولات العربية والخليجية والآسيوية.

 

الإمارات
الجودو
تونس
محمد بن ثعلوب
اتحاد المصارعة والجودو
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