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الرياضي

«البريميرليج» يعترف بأخطاء «التحكيم»!

«البريميرليج» يعترف بأخطاء «التحكيم»!
5 سبتمبر 2022 11:02

 
لندن (أ ف ب) 

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أقرت الهيئة التي تمثّل حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن قرارات غرفة حكم الفيديو المساعد «الفار» بإلغاء هدف لكل من وستهام ونيوكاسل نهاية هذا الأسبوع، كانت خاطئة، ووعدت بالتعاون الكامل مع رابطة الدوري لمراجعة الحادثتين.
اتخذت لجنة الحكام المحترفين الخاصة بالمباريات «ذي بروفاشينل جايم ماتش أوفيشلز» (بي جي أم أو أل) خطوة نادرة بـ «الاعتراف» بالقرارات الجدلية في بيان.
تتم مراجعة قرارات حكم الفيديو المساعد في المباريات، من قبل لجنة مستقلة مكونة من خمسة أعضاء، تتكون من ممثلين عن الدوري الممتاز، ولجنة الحكام الخاصة «بي جي أم أو أل»، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين سابقين، يتم إرسال النتائج التي يتوصلون إليها إلى الأندية المعنية.
ودفع الجدل حول حرمان وستهام من تسجيل هدف تعادل متأخر في ستامفورد بريدج ضد تشيلسي، وآخر لنيوكاسل في التعادل السلبي مع كريستال بالاس، اللجنة الخاصة إلى الموافقة على القيام بالمزيد من التدقيق.
قالت في بيان: أقرت بي جي أم أو أل بواقعتي إلغاء الهدفين في مباراتي تشيلسي ضد وستهام ونيوكاسل ضد كريستال بالاس، وسوف نتعاون بشكل كامل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وطلبها مراجعة هاتين الحادثتين، واستخدام النتيجة كجزء من التقييم المستمر للأداء الأسبوعي وتطوير حكام المباريات للمضي قدماً.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام
نيوكاسل
تشيلسي
كريستال بالاس
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