راشفورد.. قائد «ثورة الشياطين»!



عمرو عبيد (القاهرة)



سجّل ماركوس راشفورد هدفين وصنع الثالث أمام أرسنال، ليمنح مانشستر يونايتد، انتصاره الرابع على التوالي بـ «البريميرليج»، في «انتفاضة» و«ثورة» قوية للنجم الإنجليزي وفريقه العريق، إذا استمرت، ربما تُعيد «أمجاد الشياطين» وتضمن له مقعداً، كاد يفقده، في قائمة «الأسود» بكأس العالم المقبلة، ويتصدر راشفورد قائمتي الهدافين والصناع لدى «اليونايتد» مع بداية الموسم، حيث سجّل 3 أهداف وصنع هدفين، ليشارك بصورة مباشرة في 5 أهداف تمثل نسبة 62.5% من إجمالي أهداف «الشياطين» في «البريميرليج».

أهداف راشفورد قادت «عملاق أولد ترافورد»، إلى إسقاط الكبيرين ليفربول وأرسنال، وجاءت تمريرته الحاسمة الأولى هذا الموسم، لتضيف انتصاراً آخر على حساب ليستر سيتي، ليمنح «الشياطين» 9 نقاط مباشرة بنسبة 75% من إجمالي حصاد الفريق حتى الآن، وكانت «السرعة» واحدة من أبرز سمات راشفورد منذ ظهوره في عمر 18 عاماً مع «يونايتد»، وإذا كانت الإحصاءات الفنية تشير إلى أن الفريق سجّل 50% من أهدافه الحالية عبر «الهجوم الخاطف»، فإن الفضل الأكبر يعود إلى «الفارس» الإنجليزي، سواء بتسجيلها أو صناعتها.

ويملك راشفورد رقماً «رائعاً»، بعدما حوّل 75% من تسديداته بين القائمين والعارضة إلى أهداف، وهو ما أسهم كثيراً في نجاح هجمات «الشياطين» المرتدة بواقع 3 أهداف من 4 محاولات دقيقة، بينها هدفان داخل منطقة الجزاء وهدف خارجها وجاءت جميعها بقدمه اليُمنى، كما ارتفعت معدلات الأهداف المتوقعة لصاحب الـ24 عاماً، لتبلغ 2.38 بفارق إيجابي 0.62 عن السابق، وهو ما تكرر أيضاً على مستوى الأهداف المتوقعة من تمريراته الحاسمة بـ1.18 بفارق 0.82، وتمكن راشفورد من صناعة 7 فرص تهديفية محققة.

ولعب النجم الإنجليزي جميع مباريات «اليونايتد» أساسياً ولم يُغادر الميدان إلا متأخراً، مشاركاً في 523 دقيقة جعلت معدلاته تبلغ المشاركة في تسجيل أو صناعة هدف واحد على الأقل في كل 104 دقائق، وهو ما يختلف تماماً عن حصاده في المواسم الأخيرة، حيث هز الشباك في النسخة الحالية من «البريميرليج»، بمعدل 0.5 هدف في المباراة، وهو ثاني أفضل حصاد له على الإطلاق مع «الشياطين»، بعد إحرازه 17 هدفاً، خلال 31 مباراة في موسم 2019-2020، بمتوسط بلغ وقتها 0.55 هدف في المباراة، وهو قادر على تجاوزه هذا الموسم، وأظهر نجم «الأسود» تحت قيادة مدربه الجديد تين هاج «وجهاً مغايراً»، لما قدمه في الموسم الماضي، بعدما سجّل 5 أهداف آنذاك في 32 مباراة بمختلف البطولات بمعدل 0.16 هدف في المباراة، وكذلك حصاده النهائي في نسخة 2020-2021 بمعدل 0.37 هدف في المباراة.