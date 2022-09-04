الإمارات في الصدارة والبرازيل وصيفاً

أبوظبي (الاتحاد)

حفلت نزالات اليوم الثاني والختامي من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو، بالحماس والندية وقوة الأداء، وسط هتافات الجماهير الحاضرة لمؤازرة الأبطال، وتمكنت أكاديمية كوماندو جروب من تحقيق الصدارة، وحلت بالمز الرياضية في مركز الوصيف، وA.F.N.T في المركز الثالث، بينما كانت الصدارة من نصيب الإمارات على صعيد الدول، متفوقة على البرازيل الوصيف، وحلت كولومبيا في المركز الثالث.

وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات بالدولة.

وأشاد محمد سالم الظاهري، بالجوانب الفنية للبطولة، والأداء التحكيمي المتميز، والحضور الجماهيري الكبير، والنتائج الإيجابية التي حققها أبطال الإمارات أمام مجموعة من أبرز اللاعبين العالميين. وقال: شكّلت البطولة محطة تحضيرية مهمة بالنسبة للاعبين الذين يطمحون للمشاركة في النسخة 14 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وأضاف الظاهري: حققت البطولة العديد من المكاسب، كما هو الحال مع مختلف بطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الأخرى، حيث نجحت في استقطاب نخبة اللاعبين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، في مشهد بات مألوفاً في عاصمة الجو جيتسو، وهو ما أسهم في توفير فرص الاحتكاك القوي للاعبي الدولة مع أفضل مدارس العالم، والاستعداد الجيد للمشاركات القارية والعالمية الكبرى، وأبرزها بطولتا العالم وأبوظبي العالمية للمحترفين.