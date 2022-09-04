الإثنين 5 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

محمد الشرقي يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية بحفل «الفجيرة للفنون القتالية»

محمد الشرقي يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية بحفل «الفجيرة للفنون القتالية»
5 سبتمبر 2022 01:44

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
شرطة الفجيرة تطلق «السلامة المرورية لطلبة المدارس»
محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية العليا بالفجيرة

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دور الأندية والمؤسسات الرياضية في تنشيط الحركة الرياضية بالدولة، وأهميّة إقامة المنافسات والألعاب الرياضية داخل الدولة أو خارجها، بهدف اكتساب الخبرة وتحقيق نتائج مشرفة، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للنشاط الرياضي في الإمارة، بما يسهم في تعزيز حضور الدولة في القطاع الرياضي عالمياً. 
جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، الحفل الختامي السنوي الرابع لنادي الفجيرة للفنون القتالية، في فندق نوفوتيل بالفجيرة. 
وأشاد سموّه بجهود النادي في تنظيم المنافسات الرياضية وبطولات الألعاب القتالية على مدار العام، مما يشكل حافزاً للرياضيين في المشاركة الفاعلة وتعزيز النشاط الرياضي في إمارة الفجيرة، ويدعم جهود الدولة في قطاع الرياضة عامةً، وألعاب الدفاع عن النفس خاصةً، على المستوى العالمي.
وألقى العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، كلمة أكد فيها على المستوى الدولي الذي وصل إليه نادي الفجيرة للفنون القتالية، بفضل الدعم المطلق من سمو ولي عهد الفجيرة وتفاني أعضائه جميعاً كباراً وصغاراً لتقديم افضل النتائج، لافتاً إلى أن المستقبل يعد بالأفضل والأجمل. 
وكرّم سمو ولي العهد، خلال الحفل، الشركاء الداعمين للنادي وأنشطته السنوية، وأصحاب الإنجازات الرياضية المحلية والدولية، كما كرم سموه اللاعبين المميزين الحاصلين على مراكز متقدمة على صعيد البطولات الدولية. حضر الحفل عدد من مدراء المؤسسات الاتحادية والمحلية.

محمد الشرقي
الفجيرة
نادي الفجيرة للفنون القتالية
آخر الأخبار
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
دنيا
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
اليوم 08:54
أشخاص يحتفلون بعد نتائج التصويت الجزئي للاستفتاء ، في سانتياغو
عربي ودولي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليوم 07:58
تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
الاقتصادي
أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها
اليوم 07:51
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها(أرشيفية)
عربي ودولي
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
اليوم 07:32
فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يحقق في مسرح جريمة بعد مقتل وإصابة عدة أشخاص في فورة طعن في ويلدون
عربي ودولي
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
اليوم 07:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©