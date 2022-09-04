محمد الشرقي يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية بحفل «الفجيرة للفنون القتالية»

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دور الأندية والمؤسسات الرياضية في تنشيط الحركة الرياضية بالدولة، وأهميّة إقامة المنافسات والألعاب الرياضية داخل الدولة أو خارجها، بهدف اكتساب الخبرة وتحقيق نتائج مشرفة، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للنشاط الرياضي في الإمارة، بما يسهم في تعزيز حضور الدولة في القطاع الرياضي عالمياً.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، الحفل الختامي السنوي الرابع لنادي الفجيرة للفنون القتالية، في فندق نوفوتيل بالفجيرة.

وأشاد سموّه بجهود النادي في تنظيم المنافسات الرياضية وبطولات الألعاب القتالية على مدار العام، مما يشكل حافزاً للرياضيين في المشاركة الفاعلة وتعزيز النشاط الرياضي في إمارة الفجيرة، ويدعم جهود الدولة في قطاع الرياضة عامةً، وألعاب الدفاع عن النفس خاصةً، على المستوى العالمي.

وألقى العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، كلمة أكد فيها على المستوى الدولي الذي وصل إليه نادي الفجيرة للفنون القتالية، بفضل الدعم المطلق من سمو ولي عهد الفجيرة وتفاني أعضائه جميعاً كباراً وصغاراً لتقديم افضل النتائج، لافتاً إلى أن المستقبل يعد بالأفضل والأجمل.

وكرّم سمو ولي العهد، خلال الحفل، الشركاء الداعمين للنادي وأنشطته السنوية، وأصحاب الإنجازات الرياضية المحلية والدولية، كما كرم سموه اللاعبين المميزين الحاصلين على مراكز متقدمة على صعيد البطولات الدولية. حضر الحفل عدد من مدراء المؤسسات الاتحادية والمحلية.