مدرب «الفرسان» يطلق «سهام النقد» على «الملك»!

مراد المصري (دبي)

اختار البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، إطلاق سهام النقد، تجاه فريق الشارقة، بعد خسارة فريقه أمام «الملك»، في ختام الجولة الأولى لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، واصفاً فريقه الكبير بصاحب الأداء الكبير، فيما يرى الشارقة أنه كان صاحب أداء «الفريق الصغير»، رغم تحقيقه الفوز.

ويرى جارديم أن أسلوب لعب «الملك»، لا يسهم في تطوير الدوري، من خلال السقوط المتكرر للاعبيه كل 5 دقائق وإهدار الوقت وتشتيت الكرة، مؤكداً أن فريقه، وبعد أول 20 دقيقة، سيطر على مجريات اللقاء بالكامل لمدة 70 دقيقة، ولعب بأداء أساسه الاستحواذ وصناعة الفرص، وهو ما تتطلع له الجماهير، وأنه أخبر لاعبيه عن فخره، بما قدموه وثقته بقدرتهم على حصد الانتصارات، في حال استمروا باللعب بهذه الطريقة.

وفي رد من كوزمين أولاريو مدرب الشارقة لـ«الاتحاد»، حول تعليقات المدرب المنافس، قال: هذا رأيه «جارديم» طالما يرى كذلك، ولن أعقب على كلامه.

ونجح كوزمين الذي لعب اللقاء بـ«واقعية»، في ظل الغيابات التي يمر بها فريقه، وعدم اكتمال عقد اللاعبين الأجانب، في إكمال تفوقه الثلاثي على فريقه السابق شباب الأهلي، حيث حقق الفوز في جميع المباريات الثلاث التي جمعته به، منذ توليه قيادة «الملك»، وقال: الشعور كان غريباً بالعودة إلى استاد راشد، حيث عملت لسنوات مع شباب الأهلي، لكن في الاحتراف يجب أن نؤدي عملنا.