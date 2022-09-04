كمارا «النجم المنحوس»!

دبي (الاتحاد)

خطف الغيني عثمان كمارا الأضواء في مباراة الشارقة وشباب الأهلي، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعدما صنع هدفي فوز «الملك»، بعد مجهود متميز وانطلاقات سريعة، مهد من خلالها الكرة على «طبق من ذهب» أمام زميليه لوان بيريرا وباكو ألكاسير.

وجاءت المفارقة أن نجم اللقاء، كان منحوساً، حيث ألغت تقنية الفيديو هدفاً سجله في الدقيقة 18، بعدما تابع برأسه كرة مرتدة من الحارس، بعدما أظهرت الإعادة أنه كان متسللاً، ثم عاد مباشرة بعد دقيقتين فقط، لينطلق خلف مدافعي «الفرسان»، ويراوغ بمهارة رائعة، ويسدد كرة سكنت الشباك، إلا أن فرحته لم تكتمل للمرة الثانية، بعدما كان في وضعية التسلل مرة أخرى عند تسلمه الكرة.

ورغم عدم تسجيله الهدفين، إلا أن كمارا أثبت أنه ورقة رابحة، وأحد أفضل اللاعبين المقيدين في فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية، حيث يراهن المدرب الروماني كوزمين أولاريو عليه كثيراً منذ توليه المهمة.