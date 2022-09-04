الإثنين 5 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كمارا «النجم المنحوس»!

كمارا «النجم المنحوس»!
5 سبتمبر 2022 01:44

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مدرب «الفرسان» يطلق «سهام النقد» على «الملك»!
«سنة أولى دكة».. لم ينجح أحد

خطف الغيني عثمان كمارا الأضواء في مباراة الشارقة وشباب الأهلي، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعدما صنع هدفي فوز «الملك»، بعد مجهود متميز وانطلاقات سريعة، مهد من خلالها الكرة على «طبق من ذهب» أمام زميليه لوان بيريرا وباكو ألكاسير.
وجاءت المفارقة أن نجم اللقاء، كان منحوساً، حيث ألغت تقنية الفيديو هدفاً سجله في الدقيقة 18، بعدما تابع برأسه كرة مرتدة من الحارس، بعدما أظهرت الإعادة أنه كان متسللاً، ثم عاد مباشرة بعد دقيقتين فقط، لينطلق خلف مدافعي «الفرسان»، ويراوغ بمهارة رائعة، ويسدد كرة سكنت الشباك، إلا أن فرحته لم تكتمل للمرة الثانية، بعدما كان في وضعية التسلل مرة أخرى عند تسلمه الكرة.
ورغم عدم تسجيله الهدفين، إلا أن كمارا أثبت أنه ورقة رابحة، وأحد أفضل اللاعبين المقيدين في فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية، حيث يراهن المدرب الروماني كوزمين أولاريو عليه كثيراً منذ توليه المهمة.

الشارقة
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
دنيا
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
اليوم 08:54
أشخاص يحتفلون بعد نتائج التصويت الجزئي للاستفتاء ، في سانتياغو
عربي ودولي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليوم 07:58
تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
الاقتصادي
أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها
اليوم 07:51
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها(أرشيفية)
عربي ودولي
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
اليوم 07:32
فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يحقق في مسرح جريمة بعد مقتل وإصابة عدة أشخاص في فورة طعن في ويلدون
عربي ودولي
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
اليوم 07:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©