«سنة أولى دكة».. لم ينجح أحد

مراد المصري (دبي)

شهد الصيف حركة واسعة، على صعيد تغيير الأجهزة الفنية، في عدد من أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، لتشهد الجولة الأولى ظهور وجوه للمرة الأولى على «الدكة» في ملاعبنا، سواء من وافدين جدد كلياً، أو التواجد في «الأضواء» بعد مرحلة «المظاليم»، كما هو حال زوران مدرب دبا، إلا أن البارز عدم نجاح أي منهم في حصد الفوز.

وجاءت المواجهة بين الأرجنتيني خوان بيتزي، والبرتغالي كارلوس كارفالهال مدربي الوصل والوحدة لتنتهي بالتعادل، كما تواجه الصربي نيبوشا، والألماني ثورستن فينك، الوجهان الجديدان على «دكة» الظفرة والنصر، وانتهى اللقاء بالتعادل.

ولم تكن بقية الحصيلة أفضل، بتعرض 3 مدربين جدد للخسارة، حيث خسر البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي الجديد أمام «الخبير» الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، والذي سبق له حصد اللقب مع العين وشباب الأهلي.

وتجرع زوران مدرب دبا الذي قاد «النواخذة» إلى الصعود من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، الخسارة في الاختبار الأول أمام الجزيرة بثنائية لفريق المدرب الهولندي مارسيال كايزر.

وأثبت البرازيلي كايو زاناردي أنه متخصص في ملاعبنا، بعد تجاربه السابقة، وأبرزها مع النصر وخورفكان، حيث تمكن من قيادة البطائح إلى فوز تاريخي على اتحاد كلباء مع مدربه الجديد فرهاد مجيدي، الذي لم ينجح بالتعامل مع ظهوره التدريبي الأول في ملاعبنا، بما يواكب تألقه سابقاً لاعباً.