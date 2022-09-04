فيرستابن بطل في وطنه

أمستردام (أ ف ب)

فرض الهولندي ماكس فيرستابن إيقاعه على أرضه وبين جماهيره، ظافراً بالمركز الأول في جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت، ليحقق فوزه الرابع توالياً في مسعاه للدفاع عن لقبه بطلاً للعالم في سباقات الفورمولا 1.

وخلف فيرستابن، حلّ سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل ثانياً، فيما أكمل شارل لوكلير من موناكو عقد منصة التتويج بحلوله ثالثاً في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم، متفوقاً على بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلون (المركز الرابع).

وقال بطل العالم بعد فوزه بالسباق "أنا فخور لكوني هولندي. لم يكن سباقاً مباشراً. الفوز هنا مجدداً أمر لا يصدّق. من المميّز دائماً أن تفوز بالسباق على أرضك".

وبهذا الفوز، عزز فيرستابن صدارته لبطولة العالم قبل سبع مراحل من النهاية، مع 310 نقاط، بفارق 109 نقاط عن كل لوكلير الثاني وزميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريز الثالث.