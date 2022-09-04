الإثنين 5 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

برايتون يضاعف جراح ليستر

برايتون يضاعف جراح ليستر
4 سبتمبر 2022 19:29

لندن (د ب أ)
ضاعف برايتون من جراح ضيفه ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي، بعدما تغلب عليه 5 / 2، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.
وارتفع رصيد برايتون، الذي استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلة الماضية بخسارته المباغتة أمام فولهام، إلى 13 نقطة في المركز الرابع بترتيب المسابقة.
في المقابل، توقف رصيد ليستر، الذي تلقى خسارته الخامسة على التوالي في المسابقة، عند نقطة واحدة، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، مواصلا بدايته الكارثية في البطولة هذا الموسم.
وتقدم ليستر بهدف مبكر في الثواني الأولى عن طريق نجمه النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، لكن برايتون تعادل بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز لوك توماس، مدافع ليستر، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة.
وأضاف الإكوادوري مويسيس كايسيدو كايسيدو الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 15، غير أن الزامبي باتسون داكا أدرك التعادل لليستر في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2 بين الفريقين.
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الثالث لبرايتون في الدقيقة 64، قبل أن يحرز زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير الهدف الرابع لبرايتون في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.
وعاد ماك أليستير لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الخامس لليستر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

أخبار ذات صلة
مدرب ليدز ينتقد «الفار»
السيتي يتعادل مع أستون فيلا في «البريميرليج»
ليستر سيتي
برايتون
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
دنيا
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
اليوم 08:54
أشخاص يحتفلون بعد نتائج التصويت الجزئي للاستفتاء ، في سانتياغو
عربي ودولي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليوم 07:58
تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
الاقتصادي
أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها
اليوم 07:51
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها(أرشيفية)
عربي ودولي
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
اليوم 07:32
فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يحقق في مسرح جريمة بعد مقتل وإصابة عدة أشخاص في فورة طعن في ويلدون
عربي ودولي
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
اليوم 07:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©