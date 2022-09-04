برايتون يضاعف جراح ليستر

لندن (د ب أ)

ضاعف برايتون من جراح ضيفه ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي، بعدما تغلب عليه 5 / 2، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد برايتون، الذي استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلة الماضية بخسارته المباغتة أمام فولهام، إلى 13 نقطة في المركز الرابع بترتيب المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد ليستر، الذي تلقى خسارته الخامسة على التوالي في المسابقة، عند نقطة واحدة، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، مواصلا بدايته الكارثية في البطولة هذا الموسم.

وتقدم ليستر بهدف مبكر في الثواني الأولى عن طريق نجمه النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، لكن برايتون تعادل بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز لوك توماس، مدافع ليستر، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة.

وأضاف الإكوادوري مويسيس كايسيدو كايسيدو الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 15، غير أن الزامبي باتسون داكا أدرك التعادل لليستر في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2 بين الفريقين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الثالث لبرايتون في الدقيقة 64، قبل أن يحرز زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير الهدف الرابع لبرايتون في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وعاد ماك أليستير لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الخامس لليستر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.