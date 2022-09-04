الإمارات تحلق بصدارة البطولة الوطنية لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

حفلت نزالات اليوم الثاني والختامي من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو، بالحماس والندية وقوة الأداء، وسط هتافات الجماهير الحاضرة لمؤازرة الأبطال، وتمكنت أكاديمية كوماندو جروب من تحقيق الصدارة، وحلت بالمز الرياضية في مركز الوصيف، وA.F.N.T في المركز الثالث، بينما كانت الصدارة من نصيب الإمارات على صعيد الدول، متفوقة على البرازيل الوصيف، وحلت كولومبيا في المركز الثالث.

وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات بالدولة.

وأشاد محمد سالم الظاهري، بالجوانب الفنية للبطولة، والأداء التحكيمي المتميز، والحضور الجماهيري الكبير، والنتائج الإيجابية التي حققها أبطال الإمارات أمام مجموعة من أبرز اللاعبين العالميين. وقال: شكّلت البطولة محطة تحضيرية مهمة بالنسبة للاعبين الذين يطمحون للمشاركة في النسخة 14 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وأضاف الظاهري: حققت البطولة العديد من المكاسب كما هو الحال مع مختلف بطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الأخرى، حيث نجحت في استقطاب نخبة اللاعبين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مشهد بات مألوفاً في عاصمة الجو جيتسو، وهو ما ساهم في توفير فرص الاحتكاك القوي للاعبي الدولة مع أفضل مدارس العالم، والاستعداد الجيد للمشاركات القارية والعالمية الكبرى، وأبرزها بطولتي العالم وأبوظبي العالمية للمحترفين.

وأكد البرازيلي رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني، أن البطولة فاقت جميع التوقعات، وقدمت نموذجاً فريداً على الصعيد الفني والتنظيمي، وحجم المشاركات من ناحية اللاعبين المصنفين عالمياً وخصوصاً حملة الحزامين البني والأسود، كما أتاحت الفرصة أمامنا للتعرف على مجموعة من المواهب الوطنية الذين قدموا أداء رفيعاً يستحق الإشادة في مواجهة نخبة لاعبي العالم، وبالتالي من المرشح ردفهم في صفوف المنتخب الوطني حيث إن الباب مفتوح أمام كل المجتهدين.

وتابع ليموس: نحن مقبلون على بطولتين من أبرز بطولات الجو جيتسو على مستوى العالم، هما بطولة العالم التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، وبطولة أبوظبي العالمية خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وإقامة بطولة الإمارات الوطنية في هذا التوقيت ينسجم مع الخطط الإعدادية والتحضيرية لأفراد المنتخب، الذين يطمحون إلى الحفاظ على لقب بطولة العالم وترسيخ تألقهم في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، لا سيما أن معظم اللاعبين المصنفين المشاركين في منافسات اليوم سيشكلون نواة المنتخبات الوطنية لبلادهم في بطولة العالم.

ومن جانبها، قالت أسماء الحوسني من أكاديمية بالمز الرياضية «حزام بنفسجي» والحائزة على ذهبية المحترفين وزن 55 كجم، أن إنجازها بمثابة مكافأة لجهودها خلال الفترة السابقة، ومواظبتها على التمارين بشكل يومي، في الأكاديمية والمنزل.

وأضافت الحوسني أن مشوارها في البطولة لم يكن سهلاً وقد خاضت منافسات قوية في طريقها إلى منصة التتويج، وأنها عازمة على مواصلة العمل الجاد استعداداً للبطولات المقبلة.

فيما قال خالد محمد الشحي لاعب العين «حزام بني» والحائز على ذهبية المحترفين وزن 62 كجم: حفلت البطولة بالكثير من المنافسة والندية، ومثلت الإعداد الأمثل لبطولتي العالم وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين بالنظر إلى طبيعة وقوة المنافسين.

وأضاف: شعور الفوز بالذهب رائع، خاصة أنه يتحقق بعد تدريب متواصل، والتزام كامل بتوجيهات الجهاز الفني، وأهدي هذا الإنجاز لاتحاد اللعبة، ونادي العين الذي يوفر لي ولزملائي كل مقومات النجاح.