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الرياضي

«الرياضات الإلكترونية» يحلق بفضية وبرونزية في البطولة العربية

«الرياضات الإلكترونية» يحلق بفضية وبرونزية في البطولة العربية
4 سبتمبر 2022 16:52

دبي (وام)

توج منتخب الرياضات الإلكترونية بالمركز الثاني في لعبة «تيكن» والثالث في لعبة «فالورانت»، ضمن منافسات البطولة العربية للرياضات الإلكترونية، بالعاصمة السعودية الرياض. وشارك منتخبنا المكون من 6 لاعبين، هم سيف جمال، وعبد الرحمن عبد الله، ويوسف عبد الله، وخالد محمد، وعبد العزيز محمد/فريق فالورانت/، وسلطان راشد «فريق تيكن» في منافسات البطولة، التي شارك فيها 16 منتخباً عربياً. وفي لعبة «تيكين»، فاز المخضرم سلطان راشد في 3 مباريات متتالية في الأدوار الأولى على منافسيه من جيبوتي والأردن ومصر، ليتأهل للمباراة النهائية ويخسر من نظيره السعودي ويحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية. وفي لعبة «فالورانت»، تغلب منتخبنا على نظيره الأردني 2-0 في الدور الأول، ليتأهل الفريق لنصف النهائي ولكنه خسر أمام المنتخب المصري بعد أداء قوي، ليتأهل لملاقاة المنتخب التونسي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويفوز 2-0، ويحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

الرياضات الإلكترونية
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