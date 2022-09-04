تألق النصر وفتيات الشارقة في «رماية الذيد»

الذيد (الاتحاد)



اختتمت منافسات البطولة الودية للرماية الهوائية 10 أمتار لمسابقتي البندقية والمسدس التي نظمها نادي الذيد بمشاركة 4 أندية هي نادي النصر ونادي الشارقة ونادي الشارقة لرياضة المرأة ونادي الذيد ووسط مشاركة أكثر من 40 لاعبا ولاعبة من فئات الناشئين والشباب.

شهد مراسم الختام وتتويج الفائزين والفائزات كل من خليفة مبارك بن دلموك عضو مجلس إدارة نادي الذيد وسالم سيف الجابري المدير التنفيذي للنادي.

وفي مسابقة المسدس 10 أمتار سيدات حصلت بنات النصر على المركز الأول بفوز اللاعبة منال أحمد بمجموع 550 نقطة وحلت غاية آل شهيل 548 من رياضة المرآة بالشارقة ثانية وزميلتها جواهر المازمي 538 ثالثة ولاعبة النصر كريمة موقاف 537 رابعة.

وفي مسابقة البندقية 10 أمتار للسيدات سيطرت سيدات نادي الشارقة للفتيات على المراكز الثلاثة الأولى بفوز ياسمين تهلك بمجموع 614.0 بالمركز الأول وزميلتها شروق آل علي بمجموع 607.1 بالمركز الثاني وشمسة الظهوري 605.7 بالمركز الثالث، وفي مسابقة المسدس 10م رجال حصد رماة نادي الذيد المراكز الثلاثة الأولى بفوز أحمد الأميري 561 بالمركز الأول وأمين طاهر 566 ثانياً ومحمد صالح الشامسي 552 ثالثاً.

ودانت سيطرة رجال الذيد على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة البندقية 10 م رجال لفوز اللاعب إبراهيم خليل بالمركز الأول 621.7 والثاني سالم اليماحي 613.6 والثالث حسين الياسي 590.2، وواصل رماة نادي الذيد حصد المراكز الأولى بالبطولة بفوزهم بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة البندقية 10م ناشئين بفوز سلطان صالح محمد 610.3 بالمركز الأول والثاني منصور صالح محمد 587.7 والثالث زايد صالح 562.6.

وحصد المركز الأول في مسابقة المسدس 10 م بفئة الناشئين اللاعب محمد كامل صالح 553 من نادي الشارقة والثاني زميله عبدالله سيف 547، والثالث عبدالله آل علي 539 نادي الذيد.