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ماجات لا يتعجل العودة للتدريب

ماجات لا يتعجل العودة للتدريب
4 سبتمبر 2022 15:58

برلين (د ب أ) 

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أكد المدرب المخضرم فيليز ماجات أنه لا يتعجل في العودة إلى عالم التدريب في الدوري الألماني لكرة القدم.
وقال ماجات «69 عاماً» لمحطة «بيلد» التليفزيونية: «تعلمت خلال مسيرتي التدريبية عدم استبعاد الكثير من الأمور».
ولدى سؤاله عما إذا كان سيعود إلى البوندسليجا ربما قبل نهاية العام، قال ماجات: في هذا الصدد طالما تعلق الأمر بمستقبلي أشعر براحة تامة، أريد العمل مجدداً، لكني لست مضطراً إلى العمل، أتعامل مع الأمور بسلاسة.
وجاءت آخر مهمة لماجات عبر بوابة هيرتا برلين، لكنه رحل عقب إنقاذ الفريق من الهبوط عبر ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا في الموسم الماضي.
وخلال مسيرته التدريبية، فاز ماجات بلقب البوندسليجا مع بايرن ميونيخ وفولفسبورج، كما فاز بلقب الكأس مرتين مع النادي البافاري.

بايرن ميونيخ
فولفسبورج
البوندسليجا
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