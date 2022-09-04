«غازية» تعزف لحن اللقايا و«الذيب» يتصدر الإيذاع في «تمهيدي المرموم»

دبي (الاتحاد)



دشن نادي دبي لسباقات الهجن «نسخة 2022» من تمهيدي المرموم، الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بإقامة 16 شوطاً للقايا أبناء القبائل لمسافة أربعة كيلومترات.

ودونت «غازية» بشعار عامر حمد حميد العويسي الانتصار الأول في «تمهيدي المرموم» من خلال حصولها على صدارة اللقايا أبكار محليات بزمن وقدره 6:00:1 دقائق، فيما نجحت «صبا» لمحمد عتيق شامس العامري في وضع البصمة على الشوط الثاني للقايا المهجنات بتوقيت بلغ 6:00:1 دقائق.

أما التحدي الثالث الذي خصص للقايا الجعدان المحليات، فقد جاء بألوان «الراقي» لعبدالله حميد سيف بن حميدان الذي نجح في حسم معركته الشرسة في زمن بلغ 5:59:4 دقائق، وعزف «الفارس» بشعار راشد محمد سعيد محمد مروشد أجمل ألحان اللقايا في شوط الجعدان المحليات، مسجلاً أفضل توقيت في كل التحديات بوصوله لخط النهاية في توقيت قدره 5:52:0 دقائق.

شهدت الفترة الصباحية إقامة تحديات الإيذاع لهجن أبناء القبائل على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، جاءت قوية ومثيرة وسط منافسة شرسة من الشعارات المختلفة، وأسفرت النتائج عن الاتي: الشوط الأول «مرموقة» لراشد محمد سعيد محمد مروشد، الشوط الثاني «إنذار» لمحمد حليس راشد حليس الكتبي، الشوط الثالث «الذيب» لأسعد مكتوم سالم حميد الوهيبي.

وكان الإنجاز والتميز من نصيب «صياد» لعبدالله سعيد مصبح المخمري الذي حصد لقب التوقيت الأفضل في كل الأشواط وصدارة رابع الأشواط بتوقيت 7:41:0 دقائق.