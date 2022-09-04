33 % من الأهداف «بصمة أولى»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل 5 من اللاعبين الأجانب في «دوري أدنوك للمحترفين»، بأول أهدافهم بقمصان فرقهم الجديدة، والتي انتقلوا إليها في «الميركاتو الصيفي»، قبل انطلاقة الموسم الحالي 2022- 2023، في أندية البطائح، النصر، الشارقة، وعجمان على التوالي.

وجاء ما نسبته 33.3 % من أهداف الجولة الأولى الـ 15، بشعار «البصمة الأولى»، بعدما قاد «الثنائي» البرازيلي لورنسي، والبرتغالي جواو بيدور فريقهما البطائح «الوافد الجديد» على دوري المحترفين، في تحقيق فوز تاريخي على حساب مضيفه اتحاد كلباء 2-0، في «الظهور الأول» لـ «الراقي» مع الكبار.

وأهدى الجامبي ديمبو درابوي مهاجم «العميد» الجديد فريقه نقطة التعادل أمام مضيفه الظفرة، بتسجيله هدف «الأزرق» من تسديدة قوية بيسراه في الدقيقة 72، مستفيداً من التمريرة البينية الذكية إلى ريان مينديز.

في المقابل، أكد المهاجم الإسباني ألكاسير تفوق فريقه الشارقة على مضيفه شباب الأهلي، بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 94، في المواجهة التي انتهت بفوز «الملك» بنتيجة 2-0 على استاد راشد، وكان ألكاسير حل بديلاً لماجد سرور في الشوط الثاني.

واحتفل البحريني علي مدن مهاجم عجمان، والمنتقل حديثاً إلى صفوف فريقه الحالي، قادماً من العروبة، بهدفه الأول مع «البرتقالي»، بعدما أدرك التعادل لفريقه أمام ضيفه العين 1-1، في المواجهة التي أقيمت على استاد راشد بن سعيد، وهو الهدف الرابع لمدن في شباك «الزعيم» خلال ثلاث مواجهات على مدار موسمين، جميعها بالقدم اليسرى.