مبخوت وبيدرو.. «السباق المبكر»



مصطفى الديب (أبوظبي)



شهدت الجولة الأولى تألقاً غير عادي، من «القناص» علي مبخوت هداف الجزيرة الذي سجل هدفي «فخر أبوظبي»، في مباراة دبا، وجاء تسجيل مبخوت للهدفين تأكيداً لاستمراره في صناعة التاريخ، حيث وصل إلى الهدف 183 هدفاً في تاريخ الدوري، ليقترب أكثر من الوصول للرقم 200، ليؤكد أنه «ذهب لا يصدأ»، خاصة وأن سيره بهذا المعدل التهديفي، والمستوى الفني الرائع يعني منافسة قوية على لقب هدف البطولة.

أما البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة، فهو اللاعب الثاني الذي سجل «ثنائية» في الجولة الأولى، إلا أن هدفي المهاجم البرازيلي، حققا التعادل فقط لـ «العنابي» أمام الوصل، ولكن تبقى أهميتهما كبيرة، خاصة بعد تأخر الفريق بهدفين مقابل هدف.

مبخوت وجواو بيدرو يستحقان نجومية الجولة الأولى، كونهما تألقا في التسجيل، وكذلك على المستوى الفني، حيث ظهرا بقدرات فنية قوية، ومستوى بدني رائع، ليبدأ كل منهما صراع الهداف مع الآخر مبكراً للغاية، ومنذ الضربة الأولى لـ «دورينا»، وينتظر الجميع صراعاً شرساً ومنافسة حامية الوطيس بين اللاعبين الكبيرين.