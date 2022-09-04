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الرياضي

الملف الإماراتي يفوز بتنظيم «مونديال الجولف 2023»

الملف الإماراتي يفوز بتنظيم «مونديال الجولف 2023»
4 سبتمبر 2022 14:24

دبي (الاتحاد)
فاز الملف الإماراتي في أكتوبر من العام المقبل 2023، بتنظيم بطولة العالم لهواة الجولف للرجال والسيدات، وذلك في نسختها الـ 33، التي ستقام على ملعب "النار" في عقارات جميرا في دبي، في حدث يقام للمرة الأولى على صعيد دول المنطقة.
ونجح الملف بالإجماع، في كسب ثقة أصوات أعضاء الاتحاد الدولي للجولف، وذلك على هامش الاجتماع نصف السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي في فرنسا.
وتسلم الاتحاد الإماراتي للجولف، أول أمس، علم البطولة، ضمن مراسم حفل ختام "مونديال" النسخة 32، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، في مراسم بروتوكولية متبعة، حيث سلم رئيس الاتحاد الفرنسي للجولف باسكال جريزوت، اللواء "م" الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف الإماراتي، علم البطولة التي ستحط الرحال في نسختها الـ 33 بضيافة الدولة.
وتشارك في البطولة المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للاعبين الهواة للجولف، لاعبو ولاعبات المنتخبات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي، في منافسات تجرى أولاً للسيدات على لقب "كأس إسبيريتو سانتو"، متبوعةً بـ "كأس إيزنهاور" للرجال، وهي البطولة الأعرق والأضخم عالمياً للهواة، على أن يتكون كل منتخب سواء للسيدات أو الرجال من ثلاثة لاعبين.
وأعرب اللواء "م" الطيار عبدالله الهاشمي، عن سعادته باستضافة الإمارات لأضخم حدث عالمي لهواة الجولف، وقال: نتطلع للترحيب بالعالم أجمع، باستضافة النسخة المقبلة من "مونديال" الجولف للسيدات والرجال، في حدث يترقبه عشاق اللعبة عالمياً، ويرسم الطريق نحو النجومية.
وأوضح: تحرص الإمارات على استضافة كبرى الأحداث العالمية، مستندة على البنى التحتية العملاقة والخبرات المتراكمة والاحترافية العالية لأبنائها، في الخروج بحدث يمثل نسخة استثنائية.

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