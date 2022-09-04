أرافيند يخلط أوراق الصدارة في "دولية دبي للشطرنج"

دبي (الاتحاد)

خلط الهندي أرافيد شيتامبارام أوراق التوقعات في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بفوزه المثير على مواطنه أرجون إريجيسي أحد أبرز المرشحين للقب، ليصعد إلى صدارة الترتيب العام منفرداً قبل جولة واحدة من الختام، مستفيداً من تعادل المتصدرين.

وفي تفاصيل المواجهة القوية ضمن منافسات الجولة الثامنة والتي لعب فيها إريجيسي بالقطع السوداء ولعب بافتتاحية الدفاع الصقلي، قام الهندي بتضحية وزيره مقابل الفيل والقلعة في مغامرة جريئة لم تسعفه ليتجرع خسارته الأولى في البطولة.

وعلى الطاولة الأولى التي جمعت الموهبة الهندية راميشبابو براجاناندا والمصنف الأول بالبطولة الروسي ألكسندر بريدكي، وانتهت بالتعادل، حيث لم يبادر أي من الطرفين إلى الهجوم واكتفى كل منهما بالتحفظ، ليتقاسما النقطة ويرفعا رصيدهما إلى 6.5 نقطة.

وعلى بقية الطاولات الأولى تعادل المصري أحمد عدلي مع نظيره الهندي أبيجيت جوبتا في لقاء سريع تم الاتفاق فيه على اقتسام النقطة. وتعادل الهندي سيتورمان مع الأرميني أرام هاكوبيان، كما تعادل الهندي أديتيا ميتال مع الإيراني محمد أمين طبطبائي وتعادل الهندي فيجنيش مع الأرميني سامويل تير ساهاكيان .

عربياً، فاز اليمني بشير القديمي على الهندية بريانكا رافعاً رصيده إلى 4.5 نقطة، وخسر المغربي محمد تيسير أمام الأوزبكي سوياروف، وخسر القطري حسين عزيز من الهندي راجاف سريفاتساف، وخسرت الفلسطينية إيمان صوان من الهندي هارشال شاهي، وفاز الكويتي مشعل الحجاب على الهندي شارون رافاييل.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، واصل سعيد إسحاق انتصاراته بفوزه على الهندي محمد عمران، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما خسر عمران الحوسني ضد الهندي رانثافل، ليتجمد رصيده عند النقطة الرابعة، وخسر كل من أحمد الرميثي ضد الأوزبكي رحمة الله ألماس وعلي عبدالعزيز أمام الأميركي جاييش لادا، وتمكن أحمد فريد من الفوز على البنجلاديش محمد طيب الرحمن.

بنهاية الجولة الثامنة انفرد بالصدارة الهندي أرافيند برصيد 7 نقاط، يليه برصيد 6.5 نقطة كل من المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي والهندي راميشبابو براجاناندا، وتساوى برصيد 6 نقاط 11 لاعباً أبرزهم الهندي أرجون إريجيسي ومواطنه أبيجيت غوبتا والمصري أحمد عدلي والصربي ألكسندر إندج والأرميني أرام هاكوبيان.

وتجمع الجولة التاسعة المتصدر الهندي أرافيند شيتامبارام بمواطنه راميشبابو براجاناندا على الطاولة الأولى، وعلى الطاولة الثانية يواجه المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي المصري أحمد عدلي، بينما أوقعت القرعة الهندي إريجيسي بمواطنه هارشا باراتاكوتي على الطاولة الثالثة.

وتبلغ مجموع جوائز البطولة خمسون ألف دولار أميركي للمراكز من الأول إلى الخامس عشر، وتبلغ جائزة المركز الأول 13,000 دولار بالإضافة لكأس البطولة. كما تم تخصيص جوائز خاصة لأفضل النتائج في الفئات التصنيفية وجائزة لأفضل لاعبة مشاركة وأفضل لاعب إماراتي .