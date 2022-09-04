الفلاسي: أصول «العميد» تتجاوز 800 مليون درهم



معتصم عبدالله (دبي)



كشف منصور الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي النصر، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، عن الخطوات الاستثمارية المتسارعة بالنادي ضمن الخطة الرئيسية، والتي أطلق عليها مسمى «مدينة نادي النصر».

وأشار إلى أن قيمة الأصول الحالية لنادي النصر تجاوزت حاجز الـ 800 مليون درهم، وقال: «العميد» يخطط للاكتفاء الذاتي بالاعتماد على عائدات مشاريعه الاستثمارية، خلال فترة لا تتجاوز ال 5 سنوات.

واستهل الفلاسي حديثه، بالتأكيد على القيمة الكبيرة لـ «استاد آل مكتوم»، لأنه أقوى الأصول الحالية للنادي، وقال: «تلقينا العديد من الطلبات للمنتخبات العالمية التي تقيم معسكراتها الإعدادية بالإمارات ودبي، لخوض جزء من برامج إعدادها بالنادي واستاد آل مكتوم، بجانب طلبات أخرى لعدد من الأندية الأوروبية».

وتطرق رئيس شركة الاستثمار بالنصر، إلى المشاريع القائمة حالياً بداية بـ «النصر سكوير»، والذي يتكون من 4 بنايات سكنية في الجهة المقابلة للمستشفى الأميركي بمنطقة عود ميثاء، حيث تتكون كل بناية من 10 طوابق، يضم المشروع 398 شقة سكنية، بالإضافة إلى 28 محلاً تجارياً.

وكشف الفلاسي عن تأجير المشروع بالكامل في غضون أقل من شهر، في ظل التعاون القائم بين النادي وشركة هاربور العقارية، حيث تتولى الأخيرة إدارة المشاريع العقارية التابعة للنادي، وتتمثل في 11 بناية سكنية، وتتضمن 500 شقة سكنية، بجانب أكثر من 68 محلاً تجارياً‪.

وأوضح أن المشروع الثاني القائم حالياً يتكون من 116 شقة، بالإضافة إلى 30 محلاً تجارياً من دورين، وفق تصميمات حديثة، حيث أطلق على المشروع مسمى «النصر سنترال»، إضافة إلى المشاريع الأخرى القائمة كبناية «تغرودة».

وأكد الفلاسي أن العائدات السنوية المتوقعة لـ «النصر سكوير» تصل إلى 28 مليون درهم، مقابل 16 مليوناً لـ «النصر سنترال»، و6.5 مليون لبناية تغرودة، وجملة العائدات للمشاريع الجديدة تصل إلى 50.5 مليون درهم في السنة.

ولفت إلى المشاريع الاستثمارية الأخرى في محيط النادي، وتشمل المدرسة الفرنسية وغيرها التي يبلغ مجموع عائداتها 26 مليون درهم، بجانب مبنى في منطقة الجداف أقيمت عليه مدرسة دبي لتعليم قيادة بنحو 4 مليون درهم، والمشاريع السابقة مثل «النصر بلازا» المقابل لمستشفى راشد وتبلغ عائداته السنوية 25 مليون درهم.

وذكر أن جملة العائدات السنوية للاستثمار العقاري بالنادي يصل إلى 112 مليون درهم، في ظل زيادة الإيرادات لأصول النادي بنسبة 59%، وزيادة الإيجارات 158%، إسهامات رعاة النادي، وتشمل الإمارات الإسلامي، شركة الرستماني، شوبا العقارية، شركة الإمارات للعقارات، في انتظار زيادة محفظة الرعاة، بانضمام شركاء جدد كشركة «تيك توك»، مبيناً أن رعاية الفرق الأول للكرة مثلاً تصل إلى 6.5 مليون درهم.

وحول مشروع «مول الخوانيج»، أوضح الفلاسي أن المشروع ما يزال على الورق وقيد الدراسة، في انتظار إعلان التفاصيل لاحقاً، ونوه إلى أن الأراضي ضمن المحفظة الاستثمارية لنادي النصر تشمل أيضاً قطعتي أرض في منطقة الجداف وجبل علي الصناعية.

وبشأن إطلاق الهوية الجديدة للنادي، والتي يتوسط شعارها اسم «النصر» ليكون شعاراً لجميع الألعاب المختلفة، قال منصور الفلاسي، أن الهدف يكمن في تعزيز قدرات النادي، واستقطاب جماهير جديدة، ونشر الألعاب، أن يكون الشعار موجوداً في كل بيت إماراتي، مبيناً أن التغيير سنة الحياة.

وأضاف: «فكرة إعادة إطلاق هوية النادي الفكرة بدأت بدعم رئيس النادي الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومجلس إدارة النادي برئاسة مروان بن غليطة، بحثاً عن أفضل الممارسات والاستفادة من الإرث الكبير للنادي، وبدأ العمل على المشروع منذ فترة سابقة في سبيل خروج المشروع بأفضل شكل للجمهور».



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