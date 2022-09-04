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الرياضي

مدرب ليدز ينتقد «الفار»

مدرب ليدز ينتقد «الفار»
4 سبتمبر 2022 13:38

لندن (رويترز) 
انتقد جيسي مارش مدرب ليدز يونايتد، مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واتهمهم بقلة الاحترام، بعد أن طالب فريقه باحتساب ركلة جزاء لصالحه، بينما لم يطلب حكم الفيديو المساعد من حكم الساحة مراجعة الحادثة، خلال المباراة التي انتهت بخسارة فريقه أمام ضيفه برنتفورد 5-2 أمس السبت.
وتقدم برنتفورد 1-صفر بعد حصوله على ركلة جزاء عقب مراجعة مطولة مع حكم الفيديو المساعد، لكن مارش شعر بغيظ شديد بعد تعرض أحد لاعبي للعرقلة داخل منطقة جزاء المنافس، بينما كان فريقه متخلفاً 3-1 ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد.
وبعد ذلك طرد المدرب مارش بعد جداله مع الحكام واتهم المدرب الأميركي المسؤولين بازدواجية المعايير.
وقال مارش: لا بد لي من الوصول لطريقة لمعرفة كيفية التحدث إلى مسؤولي الدوري أو الحكام لمعرفة كيفية اتخاذ بعض القرارات.
كنت أتحدث مع الحكم الرابع وكنت أحاول أن أكون في قمة الاحترام رغم عدم موافقتي على بعض القرارات.
وأضاف: بعد ذلك اكتشف أن الاحترام لم يكن متبادلا. هذا هو رأيي فيما حدث وعدم تدخل حكم الفيديو المساعد. في نهاية الأمر هذا قلة احترام.
وأمس أيضاً انتقد ديفيد مويز مدرب وستهام يونايتد قرار حكم الفيديو المساعد، والذي تسبب في إلغاء هدف لفريقه الذي خسر 2-1 أمام تشيلسي.
وشعر نيوكاسل يونايتد أيضاً أنه تعرض للظلم خلال التعادل السلبي مع كريستال بالاس بعد إلغاء هدف له بناء على قرار من حكم الفيديو المساعد.

 

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ليدز يونايتد
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