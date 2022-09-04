«بيان عذبة» تتوج بكأس فاطمة بنت مبارك للخيول في هايدوك

أبوظبي (الاتحاد)

دافعت الفرس "بيان عذبة" لعذبة للسباقات، عن لقبها حين توجت بطلةً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة "للفئة الثالثة" بمضمار هايدوك الإنجليزي، وفازت المهرة "نسمة" للشيخ ناصر بن محمد الحشار، بكأس الوثبةـ نجرودا بيشورا، بمضمار سلوزفيك البولندي، واللذين أقيما برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى الترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

واجتمع لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تبلغ قيمتها 14.000 جنيه استرليني، والذي أقيم بالتزامن مع أكبر سباقات مضمار هايدوك في الموسم على كأس السرعة للفئة الأولى 6 خيول في سن أربع سنوات فما فوق.

وجاء السباق البالغ طوله 1600 متر، حافلاً بالإثارة والتشويق وتمكنت الفرس "بيان عذبة" بإشراف المدرب فيليب كولينجتون، وقيادة تاج أوشي بطل الفرسان في الإمارات من السيطرة على مجريات السباق ببراعة.

وبعد صراع مثير تفوقت "بيان عذبة" من التفوق بفارق 1,25 طول عن غريمتها التقليدية "عبية عذبة" لديلمون ريسينج، بإشراف بيتر همر سلاي، وقيادة بن كيرتس، ومسجلة زمناً وقدره 1:50:54 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث "زين انكور جنتريشن" لزين العربية للسباقات بقيادة ديفيد ألن.

وتميز كأس الوثبة ستاليونز ـ نجرودا بيشورا، لمسافة 2000 متر، بمضمار سلوزفيك البولندي، بالتحدي وبمشاركة 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة على جوائز مالية قدرها 5 ألف يورو.

وحسمت "نسمة" للشيخ ناصر بن محمد الحشار، بقيادة كي كرزيبوسكي، وبإشراف سيي فريسي، لقب السباق بعد أداء مميز وجهد مستحق، متفوقة بفارق 2,5 طول عن "جولين دو باوي" لعبدالهادي المطير، بإشراف ام كاسبرزايك، وقيادة أي وجسيك، ومسجلة 2:41:10 دقيقة فيما جاءت ثالثة "جافا دفيالتييه" لمزرعة العوض بقيادة دي سباتابيكوف.

وأشادت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي توجت الفائزين، بنجاح السباق، والعودة مرة أخرى إلى مضمار هايدوك لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة، الذي يعد الأعلى تصنيفاً وقيمة برعاية المهرجان في بريطانيا والذي حضره جمهور غفير، وبالترحيب الذي قدّمه الجميع في هايدوك بارك لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكما تقدمت بالتهنئة للفائزين بالسباق.