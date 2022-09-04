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الرياضي

3 مناصب دولية و10 ميداليات قارية لبناء الأجسام

3 مناصب دولية و10 ميداليات قارية لبناء الأجسام
4 سبتمبر 2022 13:20

دبي (الاتحاد)
حقق اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إنجازاً مميزاً، بنيل 3 من أعضاء مجلس الإدارة مناصب في الاتحادين الآسيوي لبناء الأجسام ونظيره للياقة البدنية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم في قيرغيزستان.
ونال أحمد جوهر على عضوية الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام، وحل أحمد بن ظبوي الفلاسي على عضوية الاتحاد الآسيوي للياقة البدنية، وحصل الحكم الدولي فيصل الغيص الزعابي على منصب الأمين العام للجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام، وذلك في ختام اجتماع الجمعية العمومية الآسيوية التي اقيمت على هامش بطولة آسيا لبناء الأجسام والمقامة في قرغيزستان، وحضرها رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور روفائيل سانتوجا، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي وعدد من القيادات الرياضية.
وأسفرت نتائج اليوم الأول عن بداية مميزة للاعبي الإمارات في منافسات بناء الأجسام بإحرازهم 10 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

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