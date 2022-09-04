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الرياضي

«ركن الحافلة» يشعل «حرب التصريحات»!

«ركن الحافلة» يشعل «حرب التصريحات»!
4 سبتمبر 2022 13:14

 
معتصم عبدالله (دبي)

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قبل انقضاء غبار الجولة الأولى، اشتعلت «حرب التصريحات» لمدربي أندية «دوري أدنوك للمحترفين» مبكراً، ومثل انتقاد أسلوب اللعب الدفاعي للفرق المنافسة «القاسم المشترك» للتصريحات الساخنة للمدربين خلال المؤتمرات الصحفية التي أعقبت نهاية مباريات الجولة.
ويعرف «ركن الحافلة» كأسلوب دفاعي، ويقصد بالعبارة إلزام أغلب لاعبي الفريق -إن لم يكن كلهم- بالوقوف أمام منطقة الجزاء لإفساد أي فرص أو تسديدات من هجوم المنافس، ويبدو الأمر كأنك قمت بوضع حافلة أمام المرمى لسده.
وانتقد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي أسلوب منافسه الشارقة، حيث قال «أحترم فريق الشارقة، لكنه ينتهج أسلوب لعب فريق صغير، بإضاعة الوقت وتشتيت الكرة خلال المباراة، وبالنسبة لنا فريقنا لعب 70 دقيقة، بعد استقبال الهدف بأداء فريق كبير، يعتمد على الاستحواذ وبناء الهجمات، وأخبرت اللاعبين أنه في حال الاستمرار هكذا سنحقق الانتصارات».
وأضاف: «يجب أن يكون هناك لعب كرة قدم بشكل إيجابي لتطوير الدوري وإمتاع الجماهير وأنا قلت للاعبين أنني فخور بهم».
في المقابل، قال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء بعد خسارة فريقه أمام ضيفه البطائح «الصاعد حديثاً للمحترفين»، بنتيجة 0-2، إن المباراة شهدت إهدار الكثير من الوقت، ولم ترتق للمستوى المطلوب، نتيجة تعمد عملية السقوط في الملعب، مشيراً إلى أن معدل اللعب الفعلي قد لا يتجاوز 45 دقيقة، ولم ينبه حكم المباراة الفريق المنافس إلا مرة واحدة رغم تكرر الحالة لمرات عديدة.
بدوره ذكر الألماني ثورستن فينك مدرب النصر، أن طريقة أداء الظفرة باللعب بنحو 6 مدافعين صعبت مهمة فريقه الذي عاد بنقطة التعادل 1-1 من ملعب المنافس.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الشارقة
اتحاد كلباء
البطائح
النصر
الظفرة
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