كافالييرز يستقبل ميتشل بـ «ترحاب»

واشنطن (أ ف ب)

استقبل كلفيلاند كافالييرز لاعبه الجديد دونوفان ميتشل بحماس، وذلك بعدما أعلن بشكل رسمي عن ضمه من يوتا جاز، في صفقة تبادل، حصل خلالها الأخير على ثلاثة لاعبين، وثلاثة خيارات في «الدرافت» المخصّص لانتداب لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب إلى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتأتي هذه الصفقة التي أعلن عنها في وقت سابق موقعا «أي أس بي أن» و«ذي أثلتيك» الموثوقان، بعد شهرين على قرار جاز التخلي أيضاً عن نجم ارتكازه الفرنسي رودي جوبير لصالح مينيسوتا تمبروولفز.

وجراء هذه الصفقة، سيحصل جاز من كافالييرز على خدمات كل من كولين سيكستون والفنلندي لاوري ماركانن وأوتشاي أجباجي، إضافة إلى الخيار الأول في «الدرافت» هذا العام وخيارات أخرى في المستقبل.

وعلق مدير عمليات كرة السلة في كافالييرز كوبي ألتمان على صفقة ضم ميتشل، قائلاً: «منحنا الاستحواذ على دونوفان ميتشل فرصة رائعة، كي يحصل كافالييرز على أحد أكثر النجوم ديناميكية في «أن بي أيه».

ويأتي رحيل ميتشل «25 عاماً» عن جاز بعد خمسة أعوام قضاها مع الفريق الذي انتدبه في الجولة الأولى من «الدرافت» عام 2017 كخيار رقم 13.

وسجل ميتشل الموسم الماضي ما معدله 25.9 نقطة في المباراة الواحدة مع 5.3 تمريرات حاسمة.

وخلال المواسم الخمسة التي قضاها مع جاز، لم يغب الفريق عن الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، إلا أنه لم يذهب أبعد من الدور الثاني في المنطقة الغربية.

وفي نوفمبر 2020، وقع ميتشل عقداً جديداً مع جاز لمدة خمسة أعوام مقابل 163 مليون دولار.

وتابع ألتمان «يجلب دونوفان الذي أثبت أنه موهبة خاصة رغم أنه لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، ذهنية تنافسية تتناسب عضوياً مع المجموعة الأساسية لهذا الفريق، نحن متحمسون لرؤية التأثير الذي يمكن أن يجلبه شخص من عيار دونوفان إلى كافالييرز، من خلال قدرته على التسجيل وأيضاً على صناعة اللعب لزملائه».

وينضم ميتشل إلى تشكيلة تضم داريوس جارلاند ولاعب الارتكاز في مباراة كل النجوم «أول ستار» 2022 جاريت ألن وإيفان موبلي.

ولم يصل كافالييرز إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» منذ رحيل ليبرون جيمس إلى لوس أنجلوس ليكرز عام 2018، بعدما قاد الفريق إلى النهائي أربع مرات متتالية، تخللها الفوز باللقب عام 2016.

وشكر جاز ميتشل على المواسم الخمسة التي أمضاها معه، قائلاً على تويتر «حصلنا على فرصة مشاهدتك تشعل الدوري كمبتدئ، وشجعناك عندما أصبحت عضواً دائماً في مباراة «أول ستار»، مضيفاً «شاهدناك وأنت تحتضن وتخدم مجتمعنا، بينما تقف إلى جانب ما هو صحيح وتوحد عشاق جاز في كل مكان».

وختم: «شكراً لك على كل الخير الذي فعلته هنا، سيكون هناك دائماً مشجعون لدونوفان ميتشل في يوتا، من يكون مرة عاشق جاز يبقى دائماً عاشق جاز».