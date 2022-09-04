«الهداف 58».. خارج الخدمة!



رضا سليم (دبي)



خرج التوجولي لابا كودجو مهاجم العين وهداف الدوري في الموسم الماضي، من قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً في الجولة الأولى، حيث دخل القائمة 13 لاعباً من بينهم علي مبخوت مهاجم الجزيرة وجواو بيدو مهاجم الوحدة، وكلاهما سجل «ثنائية»، بينما 11 لاعباً سجلوا هدفاً واحداً.

ولم يفشل «الهداف» في هز شباك عجمان فقط، بعد العدد الكبير من الفرص، بل أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 103، والتي كانت تكفي لحصد «الزعيم» أول 3 نقاط في مسيرة الدفاع عن اللقب، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وخسر حامل اللقب نقطتين في أول جولة.

وتوّج كودجو بلقب هداف الموسم الماضي، بعدما سجل 26 هدفاً، بفارق 11 هدفاً عن أقرب منافسيه مهاجم الوحدة، السوري عمر خربين «15 هدفاً»، ورفع رصيده التاريخي إلى 58 هدفاً مع العين في ثلاثة مواسم فقط، حيث سجل في موسمه الأول 19 هدفاً من 18 مباراة، وفي الثاني 13 هدفاً في 13 مباراة، وفي الموسم الثالث 26 هدفاً في 22 مباراة.

ويحتل المهاجم التوجولي المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع العين. في تاريخ الدوري، وهي القائمة التي يتصدرها اللاعب السابق ومساعد المدرب الحالي أحمد عبدالله برصيد 117 هدفاً، يليه الغاني أسامواه جيان مهاجم العين السابق، والذي سجل 95 هدفاً، وثالثاً اللاعب السابق ماجد العويس «86 هدفاً».

وأسهمت أهداف المهاجم التوجولي أسهمت بشكل مباشر في تتويج العين بلقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه، إلى جانب كأس رابطة المحترفين، وسجل لابا هدفين في الجولة الأولى في الموسم الماضي بمرمى الجزيرة وأسهم في فوز فريقه 3-1، ولم يسجل في افتتاحية موسم 2020-2021، إلا أن فريقه فاز على خورفكان 2-0، وفي الموسم الأول له مع «الزعيم» موسم 2019-2020 سجل هدفه الأول في مرمى اتحاد كلباء، والتي انتهت لمصلحة «البنفسج» 3-2.

وتنتظر جماهير «الزعيم» من لابا الكثير في الموسم الرابع له مع الفريق وزيادة غلة الأهداف ومساعدة زملائه في الاحتفاظ بدرع الدوري إلا أنه خارج الخدمة في الجولة الأولى، فهل يعود الهداف في الجولة الثانية، ويهز شباك فارس الظفرة، أم يواصل الصيام؟