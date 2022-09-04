«البارسا» يُغرق إشبيلية في «الظلام»!



برشلونة (رويترز)

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفه الخامس، في أربع مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم، ليسهم في فوز برشلونة 3-صفر على إشبيلية.

وارتقى برشلونة إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد.

وألحق برشلونة الهزيمة الثالثة بفريق المدرب يولن لوبتيجي الذي حصد نقطة وحيدة من أربع مباريات.

وبدعم جماهيري كبير على استاد رامون سانشيز-بيزخوان الممتلئ عن آخره، قدم إشبيلية أداءً قوياً في بداية المباراة، ومارس ضغطاً متقدماً على المنافس.

ولكن الصمت خيم المدرجات، عندما تكللت هجمة مرتدة سريعة للفريق الضيف في الدقيقة 21، بهدف سجله رافينيا، بعدما استغل محاولة ليفاندوفسكي التي أبعدها مدافع من على خط المرمى.

بعدها بربع الساعة، أرسل الوافد الجديد جول كوندي، الذي يشارك للمرة الأولى مع برشلونة، عرضية مثالية داخل الصندوق تلقاها ليفاندوفسكي بصدره قبل أن يسدد كرة هوائية ليضاعف التقدم.

ويتصدر المهاجم البولندي، الذي انضم إلى برشلونة قادماً من بايرن ميونيخ في صفقة ضخمة في الصيف، قائمة هدافي الدوري الإسباني إلى جانب إياجو أسباس لاعب سيلتا.

وأمسك برشلونة بزمام الأمور في المباراة، وكان بمقدوره أن يفوز بنتيجة أكبر بكثير، وأهدر عثمان ديمبلي فرصة ذهبية لتسجيل هدف ثالث بعد انطلاقة رائعة، قبل نهاية الشوط الأول، لكنه أخطأ المرمى.

وفي الدقيقة 55 لعب كوندي ضربة رأس استغلها إيريك جارسيا ليسجل الهدف الثالث.

وتواصلت محاولات ليفاندوفسكي لزيادة غلة الأهداف، وكاد أن ينجح في الدقيقة 73 لكن مدافعاً أبعد الكرة من على خط المرمى من جديد، وسنحت لزميله فرينكي دي يونج هو الآخر فرصة للتسجيل، وأطلق لاعب الوسط الهولندي تسديدة مرت بجوار العارضة بعدها بخمس دقائق.

وقال رافينيا لمحطة موفيستار بلوس التلفزيونية: كانت مباراة صعبة، لكننا تمكنا من فرض خطة لعبنا، الأسلوب الذي نعمل بجد لنرسي قواعده هذا الموسم الجديد.

وأضاف: نحتاج الاستحواذ على الكرة والسيطرة على المباريات، هذه هويتنا، ولكن الموسم طويل، ولا يزال الطريق طويلاً.