نادال «كاسحة ألغام» في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (رويترز)

فاز رافائيل نادال على منافسه القديم الفرنسي ريشار جاسكيه 6-صفر و6-1 و7-5، ليتأهل إلى الدور الرابع لبطولة أميركا المفتوحة للتنس.

والخسارة أمام نادال ليست بالشيء الجديد على جاسكيه الذي خسر الآن كافة مباريات أمام منافسه الإسباني، وعددها 18 مباراة، لكن نادراً ما واجه اللاعب الفرنسي، وعلى مدار سنوات مثل هذه الضربات القوية من منافسه.

وعند وصوله إلى فلاشينج ميدوز، بعد أن لعب مباراة واحدة فقط، منذ الانسحاب من الدور قبل النهائي لويمبلدون، بسبب إصابة في البطن، دخل نادال في سباق مع الزمن لاستعادة لياقته.

وبعد انتصارين صعبين في مباراتين، من أربع مجموعات لكل منهما، على حساب الأسترالي رينكي هيجيكاتا المشارك ببطاقة دعوة في المباراة الافتتاحية، والإيطالي فابيو فونيني في الدور الثاني، قال نادال إن هناك علامات على إحرازه للتقدم المطلوب وذلك أمام جاسكيه.

لكن اللاعب «36 عاماً»، اعترف بأنه سيحتاج إلى مزيد من التحسن، إذا أراد حصد لقب أميركا المفتوحة للمرة الخامسة، وهو ما يدفعه للتساوي مع جيمي كونورز وروجر فيدرر وبيت سامبراس، لأكبر عدد من الألقاب في عصر الاحتراف.

وقال نادال عن انتصاره: أفضل مباراة لي في البطولة جاءت سهلة،

هذا تحسن مهم، لكنني بحاجة إلى الاستمرار، أعرف أن هذه هي اللحظة المناسبة لتحقيق التحسن إذا كنت أرغب في الاستمرار، والحصول على فرصة لمواصلة اللعب في البطولة، شهدت المباراة أمام جاسكيه تحسناً، أحتاج إلى تحسن مهم آخر في اليوم التالي.

ونادال هو المرشح الأوفر حظاً دوماً في نيويورك، لكن مباراة السبت شهدت هيمنة تامة للمصنف الثاني، حتى أن الجماهير في ملعب آرثر آش حاولت رفع الروح المعنوية لجاسكيه، عندما تراجع 6-صفر و3-صفر.

وعندما احتفظ جاسكيه بإرساله أخيراً في الشوط العاشر، هتفت الجماهير بقوة له ورفع اللاعب الفرنسي المخضرم البالغ 36 عاماً ذراعيه في الهواء، كما لو كان انتصر في اللقاء.

ومع ذلك، واصل نادال ضرباته بسرعة، واكتسح الأشواط الخمسة التالية ليفوز بالمجموعة الثانية، ويتقدم 2-صفر في المجموعة الثالثة.

في تلك المرحلة، قلل نادال من هجومه، وعندما كسر جاسكيه إرسال منافسه الذي نال 22 لقباً ضمن البطولات الأربع الكبرى، ليعادل المجموعة الثالثة 2-2، وقوبل بحفاوة بالغة من قبل الجماهير.

واحتاج نادال إلى بعض الأشواط ليستعيد قوته، لكن النتيجة لم تكن موضع شك أبداً، حيث حصل الإسباني على كسر الإرسال السابع له في المباراة ليتقدم 6-5، ثم حافظ على إرساله بهدوء ليحقق فوزاً مقنعاً.

وسيلتقي نادال في المباراة المقبلة مع أمل أميركا فرنسيس تيافو الذي عبر للدور الرابع بفوزه 7-6 و6-4 و6-4 على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان المصنف 14.