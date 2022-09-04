سان جيرمان يهدد «السيدة العجوز»!



باريس (أ ف ب)

استعاد باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفارق الأهداف، بعودته فائزاً من أرض نانت 3-صفر، في حين تابع مرسيليا انطلاقته القوية، بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيجور تودور، وحقق الفوز خارج الديار أيضاً على أوكسير العائد إلى الدرجة الاولى 2-صفر ضمن منافسات المرحلة السادسة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 16 نقطة، متساوياً مع مرسيليا، ولكن مع أفضلية الأهداف لمصلحته، إذ سجل 24 مقابل 13 للنادي المتوسطي.

على ملعب «بوجوار»، دخل نانت مباراته مع سان جيرمان وفي نيته الثأر من خسارته أمام فريق العاصمة صفر-4 في كأس الأبطال في مطلع الموسم الحالي، لكنه سقط مجدداً أمامه بثلاثية في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24، بعد طرد مدافعه البرازيلي فابيو.

واستعد سان جيرمان من خلال هذا الفوز بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.

ارتأى مدرب سان جيرمان كريستوف جالتييه إراحة نجمه البرازيل نيمار صاحب 7 أهداف في الدوري هذا الموسم، وذلك قبل اللقاء المرتقب ضد «السيدة العجوز» في المسابقة القارية الأم، قبل أن يشركه في الشوط الثاني في الدقيقة 62.

افتتح كيليان مبابي التسجيل للضيوف بعد مرور 18 دقيقة، إثر تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي الشوط الثاني مرر ميسي كرة متقنة باتجاه مبابي الذي كسر مصيدة التسلل ليسجل الهدف الثاني «54».

ورفع مبامبي رصيده من الأهداف إلى 7 هذا الموسم، ليتساوى مع نيمار في صدارة ترتيب الهدافين.

وشارك نيمار منتصف الشوط الثاني بدلاً من مبابي بالذات، قبل أن يضيف الظهير البرتغالي نونو منديش الهدف الثالث لسان جيرمان، إثر دربكة داخل المنطقة «68».

في المقابل، جاء فوز الفريق مرسيليا بنهكة أميركية جنوبية، إذ منحه البرازيلي جيرسون التقدم، بعد مرور 8 دقائق، قبل أن يضيف الوافد الجديد الى صفوفه التشيلي ألكسيس سانشيز هدف الاطمئنان قبل النهاية بست دقائق بعد نزوله احتياطياً، مسجلاً هدفه الثالث منذ مطلع الموسم الحالي.

والفوز هو الخامس لمرسيليا مقابل تعادل واحد منذ بداية الموسم، فرفع رصيده إلى 16 نقطة من أصل 18 ممكنة.

وكانت التجربة ناجحة لمرسيليا قبل انطلاق مشواره في دوري أبطال أوروبا، حيث يستهله بمواجهة من العيار الثقيل مع توتنهام الإنجليزي.

وأكرم ليون وفادة ضيفه أنجيه بخماسية نظيفة ليتابع بدوره انطلاقته القوية هذا الموسم، ورفع ليون رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة يخوضها الأربعاء المقبل ضد مضيفه لوريان.

انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 32 ليفتتحوا التسجيل بواسطة المهاجم الكاميروني كارل توكو ايكامبي مستغلاً خطأ لعبدالاي بامبا، ثم أضاف المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت العائد إلى صفوف ليون، بعد فترة مع أرسنال الإنجليزي، الهدف الثاني بكرة رأسية بعدها بست دقائق بتمريرة حاسمة من مالو جوستو.

وقام جوستو أيضاً بتمريرة الكرة التي جاء منها الهدف الثالث لايكامبي «59»، وأضاف كاستيلو لوكيبا من كرة رأسية الهدف الرابع «62»، واختتم موسى ديمبيليه الذي نزل بديلاً مهرجان الأهداف، بعد أن سار بالكرة مسافة 50 متراً ليسدد داخل الشباك.