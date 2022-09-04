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الرياضي

نوكوتشا ضحية «مواد محظورة»

نوكوتشا ضحية «مواد محظورة»
4 سبتمبر 2022 09:28

 
لندن (رويترز) 

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قالت وحدة النزاهة الخاصة بألعاب القوى، إن العداءة النيجيرية نزوبيشي جريس نوكوتشا، التي فازت بالميدالية الذهبية في سباق 4 في 100 متر عدواً تتابع بدورة ألعاب الكومنولث هذا العام، تم إيقافها مؤقتاً لاستخدامها مواد محظورة.
وشاركت نوكوتشا «21 عاماً» في السباق الذي أقيم في برمنجهام الشهر الماضي، لتتغلب نيجيريا على إنجلترا وجاميكا، وتحرز الميدالية الذهبية.
وقالت وحدة النزاهة في بيان على «تويتر»: أوقفت وحدة النزاهة الخاصة بألعاب القوى العداءة النيجيرية نزوبيشي جريس نوكوتشا مؤقتاً لوجود استخدام مواد محظورة «أوسترين وليجاندرول» وفقاً للمادة 2.1 والمادة 2.2 من اللائحة.
وأوسترين وليجاندرول من العناصر المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
والإيقاف المؤقت يعني منع أي رياضي من المنافسة، قبل اتخاذ قرار نهائي في جلسة استماع، بموجب قواعد وكالة مكافحة المنشطات.
وتأهلت نوكوتشا لأولمبياد طوكيو العام الماضي، وخاضت سباقي 100 متر و200 متر، في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين هذا العام، ووصلت إلى الدور قبل النهائي في السباقين.

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