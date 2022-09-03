السيتي يتعادل مع أستون فيلا في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



تعادل مانشستر سيتي أمام مضيفه أستون فيلا 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز تشيلسي على وستهام 2-1، وتوتنهام على فولهام 2-1، ووولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1- صفر، وبرينتفورد على ليدز 5 -2، وبورنموث على نوتينجهام فورست 3 - 2 وتعادل نيوكاسل مع كريستال بالاس سلبياً وليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبياً.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينج هالاند في الدقيقة 50، وتعادل أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 74، ورفع السيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أرسنال، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل ليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبياً، وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين

ليحصل كل منهما على نقطة، ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس عشر.