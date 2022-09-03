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الرياضي

«الملك» يعود بـ «الصيد الثمين» من معقل «الفرسان»

«الملك» يعود بـ «الصيد الثمين» من معقل «الفرسان»
3 سبتمبر 2022 22:46

 
مراد المصري (دبي)


حقق الشارقة فوزاً ثميناً على شباب الأهلي 2-صفر، في المباراة التي أقيمت باستاد راشد، في ختام الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل هدفي «الملك» لوان بيريرا في الدقيقة 8 وباكو ألكاسير في الدقيقة 95 .
جاءت بداية المباراة قوية من الفريقين، مع وصول مبكر للمرمى، منذ الثواني الأولى للشارقة، فيما حملت تسديدة عمر خربين من ركلة حرة مباشرة رائحة الخطر على مرمى «الملك» في الدقيقة 5 .
ورد الشارقة بهجمة مرتدة مثالية، بقيادة عثمان كمارا الذي هيأ كرة أرضية عرضية إلى لوان بيريرا الخالي من الرقابة، ويسددها من اللمسة الأولى داخل الشباك في الدقيقة 8، وتعتبر المساهمة الثالثة للاعب البرازيلي، خلال 4 لقاءات ضد «الفرسان»، حيث سجل هدفاً وصنع هدفين.
حاول شباب الأهلي تدارك الأمور، بعد مجهود فردي من إيجور جيسوس الذي استلم الكرة بشكل مثالي داخل المنطقة، ويسدد كرة قوية تصدى لها الحارس درويش محمد في الدقيقة 13، وشهدت المباراة إلغاء هدفين سجلهما عثمان كمارا لاعب الشارقة، كلاهما بداعي التسلل.
ويسدد جانييف كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، يتصدى لها الحارس درويش محمد بمساعدة العارضة في الدقيقة 34.
ضغط شباب الأهلي من أجل التعادل، إلا أن الحارس درويش محمد تألق بتصديه لرأسية أحمد نور الله مطلع الشوط الثاني، وتصدت عارضة الشارقة لرأسية أحمد جميل في الدقيقة 67 ، وعاد إيجور جيسوس ليسدد كرة قوية من خارج المنطقة إلا أنها علت المرمى في الدقيقة 70 .

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وواصل الحارس درويش محمد تألقه بالتصدي لإيجور جيسوس المنفرد في الدقيقة 83، وافتتح «البديل» باكو ألكاسير رصيد أهدافه، بتسجيل الهدف الثاني، بعد هجمة مرتدة استقبل فيها تمريرة عثمان كمارا، ليودع الكرة بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 95 .

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
شباب الأهلي
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