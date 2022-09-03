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الرياضي

ميلان يحسم «ديربي الغضب»

ميلان يحسم «ديربي الغضب»
3 سبتمبر 2022 22:31

 
ميلانو (رويتر) 

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أحرز رافائيل لياو هدفين، ليقود ميلان «حامل اللقب» إلى تحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-2 على جاره وغريمه الإنتر في «ديربي الغضب»، ب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، في خامس جولات الموسم.
وسجل مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط الإنتر هدفه الأول في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 21، بعد تمريرة خواكين كوريا، ولكن ميلان أدرك التعادل، بعد 7 دقائق، بواسطة لياو الذي سدد بقوة في شباك الحارس سمير هاندانوفيتش، بعد تمريرة ساندرو تونالي.
وأضاف أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الهدف الثاني بتسديدة ضعيفة، لكنها متقنة في الدقيقة 54، ثم سجل لياو هدفاً آخر بعد 6 دقائق.
ولم يستسلم الإنتر، وقاتل بقوة، وسجل هدفاً بعد 7 دقائق، بواسطة المهاجم صاحب الخبرة إيدن جيكو، حيث اصطدمت الكرة بالقائم ثم دخلت.
ويتصدر ميلان الدوري برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وسيلعب مع سامبدوريا يوم السبت المقبل، بينما يأتي الإنتر خامساً بتسع نقاط ويستضيف تورينو في اليوم ذاته.

الدوري الإيطالي
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