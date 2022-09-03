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«خليفة سات» يلتقط صورة لملعب «سان سيرو»

«خليفة سات» يلتقط صورة لملعب «سان سيرو»
3 سبتمبر 2022 21:59

 
دبي (الاتحاد)
مركز محمد بن راشد للفضاء ينشر صورة لملعب سان سيرو، التقطها القمر الاصطناعي «خليفة سات».

 

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