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«خليفة سات» يلتقط صورة لملعب «سان سيرو»
«خليفة سات» يلتقط صورة لملعب «سان سيرو»
3 سبتمبر 2022 21:59
دبي (الاتحاد)
مركز محمد بن راشد للفضاء ينشر صورة لملعب سان سيرو، التقطها القمر الاصطناعي «خليفة سات».
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