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8 انتصارات لخيول الإمارات في المضامير البريطانية

8 انتصارات لخيول الإمارات في المضامير البريطانية
3 سبتمبر 2022 21:57

 
محمد حسن (دبي)

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خطفت خول الإمارات الأضواء في سباقات نهاية الأسبوع البريطانية، وسجلت 8 انتصارات بمختلف المضامير، متضمنة «ثلاثية» لجودلفين وثنائية لشادويل، فضلاً عن فوز لخيول كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وآخر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
وتمكن المهر «منزال» بإشراف أوين بوروز وقيادة جيم كرولي، من تحقيق اللقب الأرفع، بعد فوز باهر في سباق سبرنت كب ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1200 متر، بمضمار هايدوك، ليضيف مهر الأربع سنوات أول انتصاراته في الفئة الأولى.
وأكمل ثنائية شادويل «مستهدف» بإشراف جون جوسدن وقيادة دين ونيل، بعد أن اكتسح سباق سبتمبر ستيكس للفئة الثالثة بمضمار كيبمتون، مضيفاً الفوز السابع في مسيرته.
أما ثلاثية جودلفين فقد كانت بدايتها مع «نافال باور»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة ليام بيوك الذي انتزع لقب سباق أسيندانت ستيكس «قوائكم» بمضمار هايدوك، مسجلاً فوزه الرابع على التوالي، ليتم ترشيحه بنسبة 8 الى 1 للجنيز الإنجليزي العام المقبل.
وأضاف الجواد «فيرست فيو»، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة كريستيان هوارث، الفوز الثاني للفريق الأزرق، بعد انتزاعه لقب سباق لندن فاينال هانديكاب لمسافة الميل في مضمار كيمبتون.
وأكمل ثلاثية جودلفين «ميسشيف ماجيك»، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي، محققاً فوزه الثالث على التوالي، عندما ظفر بلقب سباق سيرينيا ستيكس للفئة الثالثة لخيول السنتين على مسافة 1200 بمضمار كيمبتون.
وحقق «ايربان سبراول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، فوزاً مهما في سباق نيرسري هانديكاب لخيول السنتين، بمضمار آسكوت، مسجلاً فوزه الثاني على التوالي والثالث في مسيرته.
وكان مضمار آسكوت أيضاً مسرحاً لفوز إماراتي آخر، حيث حقق الجواد «لا يكل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فوزاً رائعاً في سباق لافازا ستيكس محققاً الفوز الثاني في مسيرته.
وشهد حفل مضمار هايدوك أيضاً فوز «تريبل تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الذي تألق في سباق سوبيريور مايل ستيكس للفئة الثالثة بقيادة اندري اتزيني وإشراف كيفن ريان.

الإمارات
سباقات الخيول
جودلفين
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