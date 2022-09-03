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الرياضي

الريال.. لا يوقفه أحد!

الريال.. لا يوقفه أحد!
3 سبتمبر 2022 21:21


مدريد (أ ف ب)


سجل البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريجو هدفي بطل الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد، وقاداه للفوز على ريال بيتيس 2-1، ليمضي منفرداً في الصدارة بـ «العلامة الكاملة»، ضمن منافسات المرحلة الرابعة، ورفع النادي الملكي رصيده إلى 12 نقطة.

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وتحضر الريال بأفضل طريقة ممكنة قبل ثلاثة أيام من انطلاق حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا،حيث يستهل مبارياته أمام سلتيك الاسكتلندي في دور المجموعات.
على ملعب «سانتياجو برنابيو»، وفي أول مباراة لريال أمام جماهيره هذا الموسم في «الليجا»، افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل للنادي الملكي في الدقيقة التاسعة، بعدما انزلق بين المدافع إدجار جونساليس والحارس البرتغالي روي سيلفا، ويسدد الكرة من فوق الحارس، قبل أن يعادل سيرخيو كاناليس لاعب ريال مدريد السابق (17).
ومنح رودريجو النقاط الثلاث لفريقه، بعدما وقف الحظ إلى جانبه، إذ سدد كرة في الشباك بعد تمريرة من الأوروجوياني فيدي فالفيردي (65) بعد ثوان قليلة من دخول الأخير بديلاً للفرنسي إدواردو كامافينجا.
وخرج ريال فائزاً من المباراة التي جمعت بين فريقين لم يتعرضا للخسارة قبل هذه المرحلة وفازا في جميع مبارياتهم الثلاث.
وخسر بيتيس لاعبه الفرنسي نبيل فقير الذي اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 11 جراء تعرضه لإصابة في أوتار ركبته اليمنى ليحل بدلاً منه لويس أنريكه.
وتعتبر هذه الإصابة ضربة قوية للاعب الوسط الدولي الفرنسي الذي كان يحلم بمرافقة منتخب «الديوك» إلى مونديال قطر نهاية العام الجاري.

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