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الرياضي

توتنهام وتشيلسي.. «الانتصار الصعب»!

توتنهام وتشيلسي.. «الانتصار الصعب»!
3 سبتمبر 2022 20:54

 
لندن (أ ف ب)

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حقق قطبا لندن توتنهام وتشيلسي فوزين في غاية الصعوبة ضد فريقين من العاصمة أيضاً هما وستهام وفولهام توالياً، ضمن المرحلة السادسة، للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
في شمال لندن، حافظ توتنهام على سجله خالياً من الهزائم بفوز صعب على فولهام 2-1، وانتظر توتنهام الذي عزز صفوفه بأكثر من صفقة رابحة هذا الموسم، أبرزهم المهاجم البرازيلي الدولي ريشارليسون، حتى قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، ليفتتح له لاعب الوسط الدنماركي إميل هيوبرج التسجيل.
وأضاف هدافه هاري كين الثاني قبل النهاية بربع ساعة من مسافة قريبة (75)، لكن فولهام رد بواسطه هدافه الصربي ألكسندر متروفيتش بكرة لولبية، بعد أن تلاعب بالمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، وصوب الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى توتنهام (83).
عاش أنصار توتنهام أوقاتاً عصيبة أواخر المباراة، بعد أن رمى فولهام بكل ثقله لإدراك التعادل، ونجح ريشارليسون في تسجيل الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو «الفار» بداعي التسلل.
بدوره، عانى تشيلسي الأمرين لتخطي عقبة وستهام 2-1 أيضاً، تقدم وستهام الذي يعاني في مطلع الموسم الحالي بواسطة مهاجمه ميكايل أنتونيو (63)، بيد أن تشيلسي أدرك التعادل عن طريق ظهيره الأيسر بن تشيلول (76)، قبل ان يمنحه الألماني كاي هافيرتز الفوز قبل النهاية بدقيقتين، علماً أن الحكم ألغى هدف التعادل لوستهام الذي سجله الإيفواري ماكسويل كورنيه في الدقيقة الأخيرة بسبب مخالفة.
وأهدر نوتنجهام فوريست العائد إلى دوري النخبة للمرة الأولى منذ عام 1999، تقدمه 2- صفر أمام بورنموث الجريح ليخسر 2-3.
وسقط نيوكاسل في فخ التعادل السلبي على أرضه مع كريستال بالاس، في حين ألحق برنتفورد هزيمة ثقيلة بليدز يونايتد 5-2 بينها ثلاثية لمهاجمه إيفان توني.

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