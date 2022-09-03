«البايرن».. النزيف لا يتوقف!



برلين (أ ف ب)

تابع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الماضية، هدر النقاط بتعادله للمرة الثانية توالياً، وهذه المرة أمام مضيفه أونيون برلين 1-1-، فيما فاجأ فرايبورج الجميع بتصدره الترتيب، بفوزه في عقر دار باير ليفركوزن 3-2 السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة.

وبعد بداية رائعة حقق خلالها 3 انتصارات توالياً، وسجل 15 هدفاً، واهتزت شباكه مرة واحدة، أهدر البايرن النقاط للمرة الأولى بتعادله مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 في المرحلة الرابعة، ليتابع النزيف بتعادله أمام أونيون برلين، قبل 4 أيام من مواجهته القارية المنتظرة أمام الإنتر الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات، لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، استفاد فرايبورج على أكمل وجه من هدية نادي العاصمة ليتصدر الترتيب مع 12 نقطة، متساوياً مع بوروسيا دورتموند الفائز على هوفنهايم 1 - صفر في افتتاح المرحلة، ومتقدماً بفارق نقطة عن البايرن وأونيون برلين.

في المباراة الأولى، وبعدما كشّر أونيون عن أنيابه في المرحلة الماضية بسحقه شالكه 6 -1، اضطر لخوض مباراته أمام البايرن من دون مهاجمه الوافد الجديد الأميركي الدولي ثيوسون -جوردان سيباتشو (هدفان وتمريرتان حاسمتان) بسبب إصابة عضلية، فيما أقدم مدربه على 4 تغييرات مقارنة مع مباراته السابقة.

وبدوره، قرر يوليان ناجلسمان مدرب البايرن اعتماد المداورة، بعد الفوز في مباراة الكأس الأربعاء على فيكتوريا كولن بخماسية نظيفة، فادخل 8 تعديلات على تشكيلته وزج بالشاب جمال موسيالا (19 عاماً) بدلاً من المخضرم توماس مولر (32)، قبل أن يدفع بالأخير بدلاً من الأول في الدقيقة 62.

وفي شوط أول بدا فيه صاحب الأرض صلباً من الناحية الدفاعية، قارع الند للند بطل ألمانيا، برغم سيطرة الأخير الواضحة، ليفتتح التسجيل من فرصته الوحيدة الحقيقية، بفضل الهدف الخامس في «البوندسليجا» هذا الموسم للهولندي شيرالدو بيكر في الدقيقة 12، بعد ركلة حرة من 35 متراً حولها القائد النمساوي كريستوفر تريمل إلى الهداف الذي تخلص من السنغالي ساديو ماني ووجد الشباك.

ردّ بايرن سريعاً بإدراكه التعادل بعد ثلاث دقائق، عبر يوزوا كيميش بعد ركلة ركنية حولها الهولندي ماتيس دي ليخت رأسية، تابعها موسيالا بقدمه اليسرى اصطدمت بالمدافع النرويجي جوليان ريارسون، وعادت إلى كيميش الذي سددها مرت بين عدة لاعبين وهزت الشباك.

واهدر لوروا سانيه الأخطر في هذا الشوط فرصتين لوضع فريقه في المقدمة (36 و45).

ورغم تسديد بايرن 19 كرة على مرمى منافسه، وتسيده الدقائق الأخيرة مع محاولة للاعب وسطه النمساوي مارسيل سابيتزر بقدمه اليمنى من 18 متراً لامست القائم الأيسر، وأخرى لماني صدها الحارس الدنماركي فريدريك رنونف، إلا أنه فشل في العودة بالنقاط الثلاث واستعادة صدارة الدوري.

في الثانية، تقدم ليفركوزن في الدقيقة 16، بفضل كيريم ديميرباي، قبل أن يرد فرايبورج بهدفين في دقيقتين في الشوط الثاني (48 و50) عبر رأسية ماتياس جنتر والنمسوي ميكايل جريجوريتش اثر خطأ دفاعي من أصحاب الأرض ليضع فريقه في المقدمة.

وعادل ليفركوزن الكفة بعد تمريرة من المعار من تشيلسي الإنجليزي كالوم هودسون-أودوا بعد 5 دقائق من دخوله من على مقاعد البدلاء إلى التشيكي باتريك شيك (65)، إلا أنّ البديل المهاجم الياباني ريتسو دوان أعاد التقدم لصالح فرايبورج بهدف ثالث في الدقيقة 71 وأهداه صدارة الدوري.

ومُني فولفسبورج بخسارته الثانية توالياً والثالثة هذا الموسم بسقوطه أمام ضيفه كولن 2-3.

وفاز فيردر بريمن على بوخوم متذيل الترتيب 2- صفر، فيما تعادل شتوتجارت مع ضيفه شالكه 1-1، علماً أن الأخير ما زال يبحث عن فوزه الأوّل هذا الموسم.