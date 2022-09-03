الجزيرة يكسب دبا بـ «ثنائية» مبخوت



مصطفى الديب (أبوظبي)



استهل الجزيرة مشواره بـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بفوز مهم على دبا بهدفين، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وأحرز علي مبخوت هدفي «فخر أبوظبي» في الدقيقتين 11 و27، ليؤكد إصراره على كتابة تاريخ جديد لأهدافه منذ البداية، بعد أن وصل مجموع ما سجله في الدوري عموماً إلى 183 هدفاً، كما أنه سجل «الثنائية» الأولى له في أول مباريات الموسم.

وسيطر الجزيرة على اللقاء بشكل شبه تام، وظهر «الثنائي» الجديد أشرف بن شرقي وتاناسي بمستوى متميز، حيث صنع تاناسي الهدف الأول، فيما حصل بن شرقي على ضربة الجزاء جاء منها الهدف الثاني.

وحصد الجزيرة أول 3 نقاط في رصيده، ليخرج بمكاسب عدة، أبرزها الشباك النظيفة، وانطلاقة مبخوت القوية، وكذلك ظهور الثنائي الجديد بمستوى يبشر بالمزيد خلال الفترة المقبلة.