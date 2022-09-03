«عقدة الافتتاح» تطارد الظفرة والنصر



معتصم عبدالله (دبي)



طاردت عقدة «الجولة الافتتاحية» فريقي الظفرة وضيفه النصر، بعدما حسم التعادل 1-1 مباراتهما، باستاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

واكتفى «أصحاب الأرض» بفوز وحيد، في آخر 10 مباريات افتتاحية في الدوري، في الوقت الذي فشل فيه «العميد» في تحقيق الانتصار في أولى مبارياته، على مدار 5 مواسم على التوالي، بالتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في اثنتين.

واستغل خالد الدرمكي لاعب وسط الظفرة، خطأ للبرتغالي توزي في التمرير، ليخطف الكرة وينجح في تسجيل هدف التقدم، إثر تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 63، وهو الهدف الأول لـ «الفارس» أمام «العميد» من خارج المنطقة في الدوري منذ هدف سيف محمد عام 2012.

ولم يتأخر رد الضيوف كثيراً، بعدما نجح الجامبي ديمبو داربو في وضع بصمته الأولى بتسجيله هدف التعادل، من تسديدة قوية بيسراه، في الدقيقة 72، مستفيداً من التمريرة البينية الذكية لريان مينديز، وهو الهدف الأول لديمبو في مشاركته الرسمية الأولى بقميص «الأزرق».

واستمرت المحاولات الهجومية بين الفريقين، من دون تغيير على مستوى النتيجة التي حُسمت بالتعادل بهدف لمثله.