اليوم الأول.. الإمارات تتصدر «الوطنية» لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، مواجهات قوية، حيث قدم اللاعبون واللاعبات من فئات الناشئين والشباب والأساتذة من مختلف الدول والأندية والأكاديميات أداءً قوياً في المنافسة على المراكز الأولى لصعود منصة التتويج.

وحضر المنافسات يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وهزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة بروج، والدكتور سيف الناصري رئيس دائرة الموارد البشرية لدى شركة أدنوك، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعدداً من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات والجهات الشريكة.

وتعتبر البطولة "رابع جولات دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالدولة"، وتتكون من 5 جولات تقام في مناطق مختلفة من الدولة،وتمنح الفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة.

وأسفرت منافسات اليوم الأول من البطولة عن فوز أكاديمية كوماندو جروب بالمركز الأول، فيما حلت بالمز الرياضية في مركز الوصيف، وA.F.N.T في المركز الثالث. وعلى صعيد الدول تصدرت الإمارات المنافسات محققة المركز الأول، متفوقة على كولومبيا التي حلت وصيفة، والبرازيل في المركز الثالث.

وأشاد يوسف عبدالله البطران بمستوى البطولة واستقطابها لنخبة النجوم من دول العالم، والحضور القوي لأندية وأكاديميات الدولة الذي يثري المنافسة ويترجم رؤية الاتحاد في نشر الرياضة وتوسيع قاعدة المشاركين وتوفير بيئة مثالية لصقل المواهب وصناعة الأبطال.

وأكّد البطران أن البطولات التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، تحمل قيمة كبرى كونها تمثل نسخة مصغرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في ظل مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من أكثر من 50 دولة، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري الكبير ووقوفه خلف الأبطال يعكس التطور والمكانة، التي أصبحت تتبوأها الجوجيتسو وتحولها إلى واحدة من أسرع الرياضات نموا على صعيد المنطقة والعالم.

ولفت البطران إلى أهمية مثل هذه البطولات في صقل المواهب والارتقاء بقدرات اللاعبين وإكسابهم الخبرات اللازمة لخوض الاستحقاقات العالمية والتفوق فيها، لا سيما بطولتي العالم وأبوظبي العالمية للمحترفين في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، مشيراً إلى أن تألق لاعبي المنتخب الوطني وتفوقهم في أبرز البطولات خلال الأعوام الماضية يعود بشكل كبير إلى تنظيم بطولات محلية بمواصفات عالمية.

وتقدّم البطران بالشكر إلى الرعاة الإستراتيجيين الذين يمثلون شركاء النجاح للاتحاد، ويبذلون جهوداً كبيرة في تعزيز مساعيه نحو تحقيق رؤيته في تطوير اللعبة وترسيخ مكانة أبوظبي كموطن عالمي للجوجيتسو.

بدوره قال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: تتمتع بطولاتنا بمكانة عالمية مرموقة، وتتيح الفرصة أمام محبي اللعبة حول العالم للمشاركة والحفاظ على مستوياتهم وجاهزيتهم لمختلف الأحداث والفعاليات القادمة وأهمها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأضاف البحري: من أهم مكاسب بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو"AJP" ومن ضمنها بطولة الإمارات الوطنية أنها تمهد الطريق أمام مجموعة من نجوم اللعبة المستقبليين الذين يمثلون عماد المنتخبات الوطنية، وقد استمتعنا اليوم بأداء كبير للاعبين لم يتجاوز عمرهم 14 عاماً وهو ما يبشر بمستقبل واعد وكبير للرياضة.

وقدّم اللاعبون واللاعبات لمحات فنية مميزة على البساط وحسمت معظم النزالات في لحظاتها الأخيرة. وفي هذا الإطار عبّر علي الطنيجي "حزام أصفر" لاعب نادي الجزيرة الفائز بذهبية البطولة عن فئة الناشئين وزن 84 كجم، عن سعادته البالغة باعتلاء منصة التتويج وتحقيق الذهب، مؤكدا أن المنافسات كانت صعبة، إلا أنه وبفضل الإعداد الجيد والتدريب المتواصل تمكن من تجاوز التحديات والفوز بالميدالية الذهبية.

وأضاف الطنيجي أنه سيواصل العمل بقوة للاستعداد بشكل مثالي لقادم الاستحقاقات وعلى رأسها بطولة نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

على صعيد آخر قدم اللاعبون الإماراتيون أداءً مميزاً في منافسات الأساتذة ونجحوا في اقتناص عدد من الميداليات الذهبية ومنهم سالم الأسمر وزن 69 كجم، وإبراهيم الحمادي وزن 94 كجم من أكاديمية A.F.N.T، وحميد البلوشي وزن 120 كجم من نادي شباب الأهلي. ويقول البلوشي صاحب الحزام البني: سعيد جدا باعتلاء منصة التتويج والفوز في منافسات الأساتذة 2، خصوصاً بأن تحقيق الفوز في هذه الفئة يتطلب الكثير من الخبرة والصبر والإصرار.

ويضيف البلوشي: كان النزال النهائي قويا للغاية، وكنت أنا ومنافسي نملك حظوظا متساوية في تحقيق الفوز، أشكر الجماهير الوفية التي قدمت لي الدعم وأود إهداء هذا الإنجاز إلى نادي شباب الأهلي.

وتتواصل غداً فعاليات البطولة في يومها الثاني بمنافسات فئتي الهواة من حملة الحزام الأزرق، والمحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم العالميين.

وتبدأ إجراءات الوزن الرسمية للاعبين المتنافسين في اليوم الثاني من البطولة بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً لتنتهي في العاشرة، فيما تبدأ النزالات بتمام الـ11 صباحاً.