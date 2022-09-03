«السيدة العجوز» يعود إلى «الدوامة»!

روما (أ ف ب)



عاد يوفنتوس إلى دوامة التعادلات، بعد أن اكتفى بنقطة واحدة من مباراته مع مضيفه فيورنتينا 1-1 في الجولة الخامسة من بطولة إيطاليا لكرة القدم وفشل بالتالي في انتزاع الصدارة ولو موقتاً من أتالانتا وروما.

والتعادل هو الثالث ليوفنتوس هذا الموسم في 5 مباريات مقابل انتصارين، فرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع موقتاً، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا وروما اللذين خاضا مباراة اقل.

على ملعب «ارتيميو فرانكي» في فلورنسا، بدأ يوفنتوس المباراة بشكل مثالي، عندما افتتح له مهاجمه البولندي الجديد أركاديوش ميليك التسجيل بعد مرور 9 دقائق.

وكان ميليك انتقل إلى صفوف «السيدة العجوز»، قادماً من مرسيليا الفرنسي الشهر الماضي، ونجح في تسجيل باكورة أهدافه في مباراته الرسمية الأولى منتصف الأسبوع في مرمى سبيتسيا.

ولعب ميليك أساسياً بدلاً من المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي سجل أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم، علماً أنّ المدرب ماسيميليانو أليجري لم يشركه إطلاقاً ربما لإراحته قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب «بارك دي برانس» في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.

ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل، إثر هجمة مرتدة سريعة بواسطة الإيفواري كريستيان كوامي الذي سجل في مرمى ماتيا بيران الذي حلّ بدلاً من الحارس الأصيل البولندي فويتشيك تشيتشني المصاب بالتواء في كاحله.

وسنحت أمام فيورنينا فرصة ذهبية للتقدم، عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء، إثر لمسة يد من الوافد الجديد الأرجنتيني لياندرو باريدس من سان جيرمان، انبرى لها الصربي لوكا يوفيتش وتصدى لها بيران.

وتدخل بيران مرة جديدة لينقذ مرماه من هدف أكيد للمغربي سفيان أمرابط في الثواني الأخيرة، عندما أبعد تسديدته القوية بأطراف أصابعه.