«الراقي» يقدم أوراق اعتماده بـ «تمريرة حاسمة»



معتصم عبدالله (دبي)

وضع البطائح «أحدث فرق دوري أدنوك للمحترفين»، بصمته سريعاً في ظهوره الأول في موسم 2022- 2023، حينما نجح في انتزاع النقاط الثلاث أمام مضيفه اتحاد كلباء بالفوز بثنائية نظيفة مساء أمس على ملعب «النمور»، ضمن الجولة الأولى.

وبات «الراقي» بفضل ثنائية البرازيلي لورنسي دو والبرتغالي جواو بيدرو، أول فريق صاعد ينجح في تحقيق الفوز في مباراته الأولى بالدوري منذ موسم 2016- 2017، والذي شهد تفوق اتحاد كلباء على دبا بنتيجة 1-0.

وعادة ما تجد الفرق الصاعدة من دوري الأولى، صعوبات كبيرة في تحقيق الفوز الأول في دوري المحترفين، حيث اقتصرت نتائج الانتصار في الجولة الأولى للصاعدين في 6 مناسبات فقط على مدار الدوري منذ موسمه الأول 2008- 2009.

وتشمل قائمة أصحاب البصمة الأولى الناجحة من الصاعدين، فوز الإمارات على الشارقة 3-2 في الجولة الأولى لموسم 2009- 2010، وكرر «الصقور» ذات البداية الإيجابية بالفوز على دبي 2-1 في انطلاقة موسم 2011- 2012، وعلى حساب الظفرة 3- 1 في الجولة الأولى لموسم 2013- 2014، وشهد الموسم نفسه فوز الشارقة على مضيفه الوصل 1-0 في الجولة الأولى ايضاً.

وغابت ذاكرة الفوز في الجولة الأولى للصاعدين موسمين على التوالي، قبل أن ينجح اتحاد كلباء في التغلب على مضيفه دبا 1-0 في مستهل موسم 2016- 2017، ليعود «البطائح» في الموسم الحالي ويكتب تاريخاً جديداً في ظهوره الأول بتحقيق بداية إيجابية على حساب «النمور» 2-0.

وبرز في تشكيلة «الراقي» بشكل لافت، الحارس المتألق زايد الحمادي المعار من الوحدة بعد انتقاله إلى الأخير قادماً من الظفرة لثلاثة مواسم، حيث صنع الحمادي كرة الهدف الأول للبرازيلي لورنسي دو من تمريرة ذكية خلف الدفاع، وهي المرة الأولى ايضاً منذ 2019 التي ينجح فيها حارس مرمى في تقديم «تمريرة حاسمة» في الدوري، بعد كرة ماجد ناصر لزميله «السابق» أحمد خليل أمام الجزيرة.

أرقام

6 فرق صاعدة نجحت في الفوز في الجولة الأولى

1 البطائح أول صاعد يفوز في الافتتاح منذ 2016- 2017

21 نادياً شاركوا في المحترفين بانضمام «الراقي»