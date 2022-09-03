كأس رئيس الدولة للخيول يجمع النخبة في محطة ألمانيا

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية يوم غد المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها التاسعة والعشرين في قمة الكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتقام دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وحرص الإمارات المتواصل لتشجيع ورعاية الخيل العربي والاعتناء بتربيتها، بما يسهم في رفعة وإعلاء شأنها وتأكيد حضورها في جميع السباقات العالمية، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، في ظل التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الألماني للخيل العربي.

ويشهد سباق الكأس الغالية مشاركة نخبة وأفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، وتتميز بتنوع المجموعة بين المهور الواعدة التي برهنت قوتها وفرضت حضورها في السباقات الأوروبية مؤخراً وبين الجياد أصحاب الإنجازات الكبيرة والحضور البارز في مشهد منصات التتويج، كما يقام السباق لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

تضم قائمة الخيول المشاركة كلاً من: «جارف» صاحب الحضور البارز في مشهد التفوق والإنجازات في مسيرة سباقات الكأس الغالية للموسم الحالي، بعد فوزه بلقبي سباقات إيطاليا وبلجيكا 2022 إلى جانب محطة هولندا 2021، ويعود «جارف» المولود عام 2016 للمالك هايف بن محمد القحطاني تحت إشراف المدربة برنارد جان فرانسو وتحت قيادة الفارس أدريا دي فريز.

كما تشارك الفرس «إكليل عذبة» المنحدرة من نسل «ليث الخالدية» للمالك عذبة للسباقات والعائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد آل سعود بإشراف المدرب فيليب كولينجتون وتحت قيادة الفارس تاج أوشيه، وتعد من أبرز المرشحات لحصد لقب الكأس الغالية في ظل انتصاراتها المميزة بمضامير المملكة المتحدة وتحقيقها لثلاثة انتصارات في سجلها السباقي.

وتشارك في السباق «ميار الخالدية» لإسطبلات الخالدية العائدة للأمير خالد بن سلطان عبدالعزيز آل سعود، تحت إشراف المدرب ميخائيل بوركووسكي وبقيادة الفارس باورزهان مورزاباييف، وتشارك أيضاً «جينسيك» للمالك ميخائيل بوركووسكي وإشراف المدرب ميخائيل بوركووسكي وقيادة الفارس مايكل كاديو، ويتواجد المهر«زينهاف» بطل سباق الكأس الغالية في بولندا للمالك رافال بلاتك واشراف المدرب استيفانكا ماسكوفا وقيادة الفارس ميشال آبيك، ويظهر ضمن قائمة المشاركين «كوينشالا» للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وتحت إشراف المدرب جيان دي ميول وقيادة الفارس أوليفر، وتضم القائمة «داندين» للمالك النجيفي ريسينج وتحت إشراف المدرب أوستانيل إيروس وتحت قيادة الفارس أندراش ستارك.

من جهته، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة: «نعرب عن فخرنا بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية والوصول للمحطة الألمانية التاسعة، ما هو إلا دليل جديد على استمرارية السباقات بنجاحات وأصداء مهمة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.»

وأضاف: «الجولة الألمانية تمثل محطة رئيسية في سباقاتنا التي نحرص من خلالها التأكيد على الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي».

وتابع: «إن تنظيم سباق الكأس الغالية في بادن بادن، ما هو إلا تجسيد حقيقي للروابط القوية وعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات مع ألمانيا، كما يمثل إحدى ثمرات ومخرجات العلاقات الدولية المميزة والسمعة المرموقة لدولتنا الحبيبة».

من جانبه، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «إن سباق المحطة الألمانية شهد تطورات كبيرة على مدار سنوات تنظيمه، وأصبح سباق ألمانيا من أهم السباقات الأوروبية في أجندتنا السنوية نتيجة مشاركة نخبة مرابط واسطبلات الخيل العربي والدفع بنخبة المهور والجياد الواعدة وصاحبة الحضور الأقوى في مشهد الانتصارات للمشاركة في الكأس الغالية».

وأضاف: برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة»مجدد الخيل العربية«، تواصل الكأس الغالية سباقاتها من أجل بلورة أهدافها السامية ومكانتها التاريخية في المضامير الأوروبية، والالتزام بدعمها الكبير لمسيرة ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم». مبيناً أن المشاركة الكبيرة دلالة على قيمة ومكانة السباق عالمياً.