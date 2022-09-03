البايرن.. الاستمرار بخبرة هوينيس

برلين (د ب أ)

قال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم لشؤون الرياضة، إن النادي يواصل الاعتماد على خبرة رئيسه الشرفي أولي هوينيس فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين.

وقال صالح حميديتش في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، نشرتها اليوم السبت: لا ننتبه فقط إلى ما يقوله أولي. وإنما يجرى إبلاغه والاستفسار منه، ونتخذ القرار في مجلس الإدارة.

وأضاف: بايرن ميونيخ كان مكان عمل حياته، من المنطقي والصحيح أن يكون معنا.

وفيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، يكون أول شخص يجرى إبلاغه هو الرئيس الحالي ورئيس المجلس الإشرافي هربرت هاينر، حسب ما أوضحه صالح حميديتش.

وأضاف: بعدها يتحدث إلى أولي. ثم أتحدث مع أولي. وأشار صالح حميديتش إلى أن هوينيس كان مؤيداً لأغلب قرارات هاينر.