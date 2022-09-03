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سيطرة هندية وصدارة رباعية في «دولية دبي للشطرنج»

سيطرة هندية وصدارة رباعية في «دولية دبي للشطرنج»
3 سبتمبر 2022 13:12

دبي (الاتحاد)
يسدل الستار مساء غدٍ الأحد على منافسات بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ22، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة منذ عام 1999، على أن تقام الجولة التاسعة والأخيرة من المنافسة في الفترة الصباحية، والتي انحصرت بين 4 لاعبين مع قرب المسابقة من خط النهاية.
وفي قمة مباريات الجولة السابعة والتي جمعت بين المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي، والمصنف الثاني الهندي أرجون إريجيسي، ساد التحفظ على مجريات اللعب طوال فترات المباراة لتنتهي بالتعادل، ويتقاسمان النقطة التي حافظت لهما على صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط.
وعلى الطاولة الثانية، فشل المخضرم الأميركي فلاديمير أكوبيان بطل النسخة الأولى عام 1999 في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة، حين خسر من الفتى الموهوب الهندي راميشبابو براجاناندا في مباراة متكافئة في معظم مجرياتها.
وشهدت الطاولة الثالثة التي جمعت الكازاخستاني رينات جومباييف والهندي أرافيند شيتامبارام، مباراة أظهر فيها أرافيند تحضيره القوي ليتجرّع رينات خسارته الثانية على التوالي لتتقلص حظوظه بالفوز باللقب.
وعلى الطاولة الرابعة فشل الهندي جروفر ساهاج فرصة اللحاق بالمتصدرين، عندما خسر من مواطنه سيثورمان ليرفع الأخير رصيده من النقاط إلى 5.5 نقطة مقلصاً الفارق لنصف نقطة عن المتصدرين، وانضم إلى سيثورمان بنفس الرصيد من النقاط كل من الهندي أبيجيت جوبتا والأرميني أرام هاكوبيان والمصري أحمد عدلي الذين انتصروا على خصومهم، بينما ابتعد المصنف الثالث بالبطولة الإيراني أمين طبطبائي عن المنافسة بعد تعادله أمام الهندي هارشا باراتاكوتي.
عربياً، فاز المصري أحمد عدلي على الأستاذ الاتحاد الدولي الهندي أيوش شارما، وفاز المغربي محمد تيسير على الروسي شوشين كيريل ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، واستمرت النتائج الإيجابية للاعبين العرب بفوز كل من اليمني بشير القديمي على الهندي راجبوهيرت والقطري حسين عزيز على النيجيري آينج صني .
وفي نتائج اللاعبين المواطنين، تعادل عمران الحوسني مع الهندي سيهاري رافعاً رصيده إلى 4 نقاط، وتعادل أحمد الرميثي مع الهندي أوجاس كولكارني، وفاز علي عبدالعزيز على الهندية شارما إيشا رغم فارق التصنيف لأكثر من 400 نقطة بينهما، واستمر الأستاذ الدولي سعيد إسحاق في سلسلة الانتصارات وتحقيق انتصار ثاني على التوالي بفوزه على الهندية إشفي اجاروال .
بنهاية الجولة السابعة تشارك 4 لاعبين الصدارة وهم الروسي ألكسندر بريدكي ومن الهند كلاً من أرجون إريجيسي وأرافيند شيتامبارام و راميشبابو براجاناندا برصيد 6 نقاط لكل منهم، يليهم 4 لاعبين برصيد 5.5 من النقاط وهم المصري أحمد عدلي والأرميني أرام هاكوبيان والهنديان جوبتا وسيتورمان.

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