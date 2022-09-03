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الرياضي

باقة ورد «برتقالية» إلى جمهور «البنفسج»

باقة ورد «برتقالية» إلى جمهور «البنفسج»
3 سبتمبر 2022 12:26

 
رضا سليم (دبي)

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بدأت إدارة عجمان المبادرات المتميزة هذا الموسم، مع أول مباراة، عندما قدمت باقات ورد إلى جمهور العين الذي حضر مباراة «البرتقالي» و«الزعيم»، باستاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الأولى لـ«دوري أدنوك للمحترفين».
وشكل النادي فريق عمل للوقوف أمام بوابات دخول جماهير «البنفسج» إلى الملعب لتقديم باقات الورد «البرتقالي» و«البنفسجي» تعبيراً عن الروح الرياضية بين جماهير الناديين، بعيداً عن الفوز والخسارة، ومرفق مع الباقة عبارات جميلة «أبرك البدايات، وأجمل القادمين، أهلاً بالزعامة في دارهم عجمان»، وهي بادرة تستحق الإشادة، كونها الأولى هذا الموسم.
وقام المركز الإعلامي للنادي بنشر صورة جمهور العين للترحيب بهم، وغرد: «أهل العين الأكارم حضوركم في كل مرة يستحق الاحتفاء، نحن والورد وكل ما يبهج الخاطر بانتظاركم»، وخطفت البادرة الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صور جمهور العين، وهو يتسلم الورود، وكانت محل إشادة من الجميع.
وقدم المركز الإعلامي بنادي عجمان، العديد من المبادرات التي نالت استحسان الجمهور، خاصة في استقبال الفرق والترحيب بهم في كل المباريات، كما اعتاد على مبادرات التهنئة للفرق الأبطال محلياً وعربياً وعالمياً.
من ناحية أخرى، حضر الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس النادي المباراة، وأشاد بالأداء، معرباً عن سعادته بظهور الفريق، وتواجد الجماهير على المدرجات، ومساندتها في المباراة الافتتاحية، وقال: حضوركم خير داعم، ونتمنى استمرارية الأداء الرائع في المباريات المقبلة.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
العين
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