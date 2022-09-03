الادعاء الفرنسي يحقق في ابتزاز بوجبا

باريس (رويترز)

قالت ممثلة الادعاء لور بيكو إن سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية، فتحت تحقيقاً قضائياً رسمياً في ادعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوجبا، الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وإنه تلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.وأضافت ممثلة الادعاء بيكو في بيان إن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية، وإنه سيتناول ادعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الإعداد لأنشطة إجرامية.

وقال مصدر قريب من التحقيقات الأولية لرويترز الأربعاء الماضي إن لاعب الوسط بوجبا، كان هدفًا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس الماضي وإنه دفع 100 ألف يورو لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وأصدر بوجبا، الذي عاد إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بياناً يوم الأحد الماضي قال فيه إنه ضحية لمحاولات ابتزاز من قبل عصابة منظمة وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.

وقال الادعاء الفرنسي لرويترز الاثنين الماضي، إن التحقيقات الأولية في القضية تقوم بها وحدة تابعة للشرطة القضائية وتتولي التحقيقات المرتبطة بالجريمة المنظمة.