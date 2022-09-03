«الفائزة 25» تمنح مدفيديف تذكرة لقاء «المشاغب»!



نيويورك (أ ف ب)

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، حامل اللقب والمصنف أول عالمياً، الدور ثمن النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، بفوزه السهل على الصيني ييبينج وو المصنف 174 عالمياً 6-4 و6-2 و6-2.

وانتظر الروسي البالغ 26 عاماً طويلاً، قبل دخول ملعب أرثر آش الذي شهد مباراة تاريخية هي الأخيرة على الأرجح للأسطورة الأميركية سيرينا وليامس التي خسرت أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في ثلاث ساعات.

ضرب مدفيديف الذي أحرز أول ألقابه الكبرى في نيويورك العام الماضي 12 إرسالاً ساحقاً و26 كرة فائزة، وخسر إرساله مرة «يتيمة» لحسم المواجهة في ساعة و56 دقيقة.

قال بعد فوزه: لا أرى أموراً كثيرة يجب تحسينها، ربما الأخطاء المزدوجة على الإرسال، لكن هذا إذا أُجبرنا على التدقيق في شيء ما، وإذا تابعت بهذه الطريقة، لدي فرص جيّدة لتحقيق شيء كبير.

يلتقي في الدور المقبل الأسترالي «المشاغب» كيريوس المصنف 25 الذي بلغ الدور الرابع للمرة الأولى.

وتمكن كيريوس، وصيف ويمبلدون هذا الصيف، من تخطي الأميركي جاي جاي وولف المصنف 87 بنتيجة 6-4 و6-2 و6-3 في ساعة و55 دقيقة.

قال الأسترالي: أنا سعيد لوصولي إلى هذه المرحلة، بصرف النظر عن الفوز أو الخسارة، عملت جاهداً لبلوغ الدور الرابع، أريد مواجهة أفضل لاعبي التنس في العالم في أجمل الملاعب ونيل جوائز مالية وفيرة، أتطلع قدماً للقيام بذلك، ويتقدم كيريوس في المواجهات المباشرة مع الروسي 3-1.